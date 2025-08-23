Primul lucru pe care îl face Dan Petrescu, după despărțirea de CFR: „Nu știm cât va dura”

Dan Petrescu a decis să demisioneze de la CFR Cluj, după ce echipa a pierdut cu 7-2 meciul cu Hacken, din Suedia, din playoff-ul Conference League. El a spus că oricum voia să plece, dar nu acum, ci după meciul retur.

Conform lui Cristi Balaj, pentru Petrescu urmează o pauză din antrenorat, scopul acestei pauze fiind să își rezolve problemele medicale pe care le are în prezent.

„Pentru el, cel mai important în acest moment e să-şi rezolve problema de sănătate. Poate să dureze şase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect şi se vindecă complet. Nu ştim cât va dura.

(n.r. poate să dureze şi un an, doi?) Da. (n.r. crezi că va mai reveni?) Fiind legat de problema de sănătate, îmi doresc din tot sufletul să revină. Pentru că asta ar însemna că s-a vindecat complet”, a declarat Cristi Balaj, conform Fanatik.

În locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj va reveni Andrea Mandorlini, antrenor cu care ardelenii au luat eventul în 2010. Italianul de 65 de ani a mai fost antrenor la Cluj și între iunie 2023 și ianuarie 2024. Atunci i-a luat locul tot lui Petrescu.

