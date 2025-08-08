„Totul a fost pentru Braga”. Dan Petrescu, foarte supărat după înfrângerea din Europa League

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, joi, după înfrângerea cu 1-2, pe teren propriu, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League, că arbitrajul a fost total înclinat către adversarii de la Sporting Braga.

'Sunt supărat din cauza rezultatului, pentru că nu am obținut nici măcar un egal. Fotbalul e dat naibii cu Lugano poate nu meritam mai nimic, dar astăzi meritam cel puțin un egal. Asta e opinia mea. Cu un asemenea arbitraj... Să mă suspende 10 etape sau cât vor, dar eu nu am mai văzut așa ceva. Totul a fost pro Braga, totul. Eu nu am mai văzut niciodată așa ceva, de la primul galben dat nouă, faulturi, auturi, penalty-uri. Dacă alea nu mai sunt penalty-uri eu nu mai înțeleg fotbalul. Nici măcar nu ne bagă în seamă nimeni. Asta e, așa merităm. Asta mă deranjează cel mai mult la meciul de azi. După ce am văzut astăzi m-am săturat de fotbal până peste cap, mi-a ajuns. Dacă ăsta este arbitraj de fotbal... Nu se mai poate, totul într-o direcție. Nu vreau să dau pe arbitraj, Braga sunt mai buni ca noi, dar să câștige pe merit și dă-ne nouă ce este al nostru', a afirmat Dan Petrescu în conferința de presă de după meci.

Tehnicianul a lăudat adversara, dar a precizat că în retur CFR Cluj nu mai are nimic de pierdut și va trebui să atace calificarea.

'Jucătorii au arătat că vor. S-a văzut că am avut probleme de lot, dar asta este, cred că egalul era un rezultat normal. Și plecăm cu altă speranță la Braga. Nu-i vedeam doar eu favoriți, toată lumea i-a văzut favoriți. Am luat goluri de Divizia C, asta este supărarea mea pe jucători. Braga e echipă mare, a avut trei șuturi și două goluri. Vă dați seama că acasă vor avea mai multe ocazii, dar ce mai avem de pierdut? Nu mai avem nimic de pierdut, mergem să ne jucăm șansa, sper cu un alt arbitraj', a mai spus Dan Petrescu.

CFR Cluj a fost învinsă de Sporting Braga cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

Vicecampioana României s-a înclinat în fața unei echipe valoroase, care s-a impus prin dubla lui Jean-Baptiste Gorby (17, 50), în timp ce golul de onoare al clujenilor a fost reușit de Sheriff Sinyan (29).

Manșa secundă se va juca în data de 14 august, pe Estadio Municipal din Braga (de la ora 21:30).

Dacă va elimina echipa portugheză Sporting Braga, CFR va juca în play-off contra câștigătoarei dintre Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) și FC Noah (Armenia). În cazul în care va fi eliminată de Sporting Braga din Europa League, CFR va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre BK Häcken (Suedia) și SK Brann Bergen (Norvegia).

