Suspendare uriașă primită de Dan Petrescu. Ratează meciul cu FCSB BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:58
Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a fost suspendat de Comisia de Disciplină a FRF. El a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican în timpul meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, după ce a protestat dur după ce echipa lui nu a primit un penalty.

Comisia de Disciplină a FRF a decis ca acesta să fie suspendat timp de trei etape, dar și să plătească o amendă de 5000 de lei. El va rata, astfel, următoarele meciuri cu FC Botoșani (acasă), Oțelul (deplasare) și FCSB (acasă).

Cel mai probabil, locul lui Dan Petrescu va fi luat de Laurențiu Rus, secundul lui, la aceste trei meciuri.

Comisia de disciplină a sancționat și alte cluburi: pe Dinamo, cu 7.500 lei, pe FCSB, cu 10.000 de lei și pe Rapid, cu 5.000 de lei.

