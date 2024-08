Dan Șucu a explicat venirea lui Marius Șumudică la Rapid: ”A fost mereu prima opțiune, dar...” VIDEO

Marius Șumudică a ajuns, într-un final, la Rapid. Antrenorul a fost convins de Dan Șucu să preia banca tehnică a echipei, după șase etape cu rezultate sub așteptări cu Neil Lennon pe bancă.

Numirea lui Șumudică a surprins pentru că el a fost ocolit, până acum, de Dan Șucu. Patronul a explicat însă că el a fost mereu prima opțiune pentru club, ca antrenor român, dar prioritatea a fost aducerea unui străin.

”Faptul că e rapidist e frișca de pe tort. Tortul principal e reprezentat de competența și de rezultatele de până acum. Noi am avut un număr de discuții în care am vrut să ne cunoaștem. I-am explicat că e prima noastră opțiune ca antrenor român, dar am avut și opțiunea de a încerca un antrenor străin.

Am încercat-o, am văzut-o, și astfel am revenit la prima noastră variantă din România. Am optat, totuși, înainte, pentru varianta antrenorului străin.

Am vrut un antrenor străin cu CV, care să ne asigure că putem să obținem ceva prețios, dar apoi ne-am întors la prima variantă. Șumudică nu a fost o variantă suplimentară pentru noi.

Am văzut tot felul de declarații. Șumi nu e o variantă de rezervă. Seriozitatea e modul prin care poți ajunge la un rezultat”, a declarat Dan Șucu, în cadrul conferinței de presă.

