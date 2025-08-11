Președintele din Liga 1 care este gata să îi ia locul lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF: „

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 11 August 2025, ora 18:09
Dani Coman, alături de Bogdan Andone. Foto: Hepta.com

Gino Iorgulescu este atacat de mai mulți oameni din fotbalul românesc, după ce LPF a aprobat o regulă solicitată de Gigi Becali, respectiv a permis cluburilor să înscrie pe listă și jucători scoși anterior de pe listă. Se reclamă nu modificarea în sine, ci faptul că aceasta a fost făcută în timpul sezonului.

După ce Victor Angelescu, Dan Șucu și Mihai Rotaru au anunțat că sunt împotriva regulii și au cerut demisia lui Gino Iorgulescu, președintele LPF. Lor li s-a alăturat Valeriu Iftime, de la FC Botoșani și, mai nou, Dani Coman.

El spune că se gândește să candideze la conducerea LPF, peste doi ani.

„Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului.

(n.r. Este o favoare cu dedicație pentru FCSB?) Nu discut despre asta, nici nu mă interesează, doar remarc faptul că, prin această decizie, se creează un precedent periculos. După același scenariu, ar putea să mai apară oricând și alte schimbări pe parcursul campionatului.

Până la finalul mandatului, trebuie să-l respectăm pe actualul președinte. La momentul respectiv, dacă voi considera că sunt capabil să conduc Liga, să aduc un plus fotbalului românesc, da!, voi candida”, a spus Dani Coman, conform GSP.

