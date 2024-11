S-a terminat prietenia. Daniel Bîrligea, criticat de Gigi Becali: ”Să-ți fie frică”

Gigi Becali nu a fost prea mulțumit după meciul terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Printre jucătorii care l-au nemulțumit pe patronul campioanei se numără și Daniel Bîrligea.

Gigi Becali a fost nemulțumit de faptul că acesta nu a avut vreo ocazie.

„Am zis de Bîrligea că nu credeam că e atât de bun. Acum îi spun și lui: ‘Trebuie să aibă și el tot disperare’. Trebuie să alerge mult, să fie mai concentrat.

Adică nu trebuie să joace din mare talent, cum sunt unii mari atacanți, vin la primire, pac-pac o deviază. O deviază dar ăia au mare tehnică de o deviază unde trebuie, că sunt specialiști în gleznă. Au gleznă de gleznă. Băi, tu aleargă dacă vrei să fii mare. Păi dacă n-are gleznă ce trebuie să facă?

Aleargă, aleargă, aleargă, aleargă… De-aia am zis că nu credeam că e așa bun. Aseară nu mi-a plăcut. Nicio realizare, nimic. Nicio realizare! Nu l-am mai văzut deloc când am jucat cu om în plus pe teren.

A avut o singură fază și atât. Dacă tu, atacant, n-ai o ocazie de gol? Bun, am ratat, dar nu te-ai întâlnit cu mingea. Să joace cu frică. La fotbal trebuie să îți fie frică. Orice fotbalist trebuie să îi fie frică că fluieră arbitrul după 45”, a mai spus Gigi Becali, la Fanatik.

Patru goluri în nouă meciuri a reușit Daniel Bîrligea, pentru FCSB.

Ads