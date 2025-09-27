Bîrligea pierde primul 11 la FCSB? Becali surprinde: „Sunt mai buni decât ei”

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 16:49
184 citiri
Bîrligea pierde primul 11 la FCSB? Becali surprinde: „Sunt mai buni decât ei”
Daniel Bîrligea și Gigi Becali. FOTO: Facebook / FCSB, captură Orange Sport

Denis Alibec a revenit în Europa League, după o pauză de șapte ani. Atacantul a jucat o repriză cu Go Ahead Eagles, reușind chiar să ofere pasa de la golul lui David Miculescu, decisiv în acest meci.

În a doua repriză, pe teren și-a făcut apariția și Mamadou Thiam, atacant adus de la U Cluj, în schimbul a 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Gigi Becali s-a declarat foarte mulțumit de cei doi atacanți și spune că aceștia ar putea să fie mai buni decât Bîrligea.

"Acum nu mai am nicio grijă, că s-ar putea ca Alibec să fie mai bun decât Bîrligea. Stai să vedem! E posibil, s-ar putea să fie și Thiam, la ce văd. Thiam a jucat foarte bine meciul trecut, acum iar a intrat extraordinar de bine, are curaj", conform Digisport.

Cifrele atacanților de la FCSB, în acest sezon

  • Daniel Bîrligea - 12 meciuri, cinci goluri, trei pase de gol
  • Mamadou Thiam - 12 meciuri, două goluri, două pase de gol (5 meciuri la FCSB, fără gol, o pasă de gol)
  • Denis Alibec - 7 meciuri, o pasă de gol
  • Alexandru Stoian - 7 meciuri, un gol

