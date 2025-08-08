„Am crezut că suntem prea buni, dar nu suntem”. Bîrligea a reușit o dublă cu Drita și a explicat forma slabă a FCSB-ului

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 08 August 2025, ora 00:38
168 citiri
„Am crezut că suntem prea buni, dar nu suntem”. Bîrligea a reușit o dublă cu Drita și a explicat forma slabă a FCSB-ului
Daniel Bîrligea. Foto: Facebook / Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, a marcat două goluri în meciul de joi seara, cu Drita, scor 3-2, şi speră că această victorie va fi un nou început pentru roş-albaştri.

„Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri şi să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că ştim să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toţii la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa şi să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ şi să jucăm fotbal.

A fost o perioadă puţin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puţin cu toţii, a fost greu, dar sper să luptăm cu toţii şi să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni şi că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toţii, ca echipă. Sper să câştigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a declarat Daniel Bîrligea după victoria obţinută în extremis cu Drita FK.

„E prea devreme să vorbim despre revenire de formă”. Jucătorii de la FCSB, cu picioarele pe pământ după meciul cu Drita
„E prea devreme să vorbim despre revenire de formă”. Jucătorii de la FCSB, cu picioarele pe pământ după meciul cu Drita
Adrian Şut, mijlocaşul echipei FCSB, este fericit pentru că bucureştenii au întors rezultatul în meciul cu Drita şi spune că startul acesta de sezon seamănă cu cel de anul trecut. „A...
Poate FCSB să iasă din criză cu Drita? Răspunsul lui Charalambous: „Nu suntem fericiți.”
Poate FCSB să iasă din criză cu Drita? Răspunsul lui Charalambous: „Nu suntem fericiți.”
Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că se așteaptă la o partidă dificilă împotriva campioanei Kosovo, FC Drita, în prima manșă...
#fotbal intern, #FCSB, #Daniel Birligea , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League
  2. „Totul a fost pentru Braga”. Dan Petrescu, foarte supărat după înfrângerea din Europa League
  3. „E prea devreme să vorbim despre revenire de formă”. Jucătorii de la FCSB, cu picioarele pe pământ după meciul cu Drita
  4. „Am crezut că suntem prea buni, dar nu suntem”. Bîrligea a reușit o dublă cu Drita și a explicat forma slabă a FCSB-ului
  5. S-a terminat U Craiova - Spartak Trnava, în Conference League. Oltenii au făcut o repriză fabuloasă
  6. Campioana, aproape de o umilință și cu Drita. Cum s-a terminat meciul de pe Arena Națională
  7. Jaqueline Cristian a jucat la WTA Cincinnati cu o fostă campioană de Grand Slam. Cum s-a terminat meciul
  8. Eșec greu de digerat pentru Edi Iordănescu în cupele europene
  9. Sorana Cîrstea, calificare superbă la WTA Cincinnati, cu o adversară mai bine cotată
  10. Cum s-a terminat meciul dintre CFR și Braga. Calificarea se decide în Portugalia