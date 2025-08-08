„Am crezut că suntem prea buni, dar nu suntem”. Bîrligea a reușit o dublă cu Drita și a explicat forma slabă a FCSB-ului

Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, a marcat două goluri în meciul de joi seara, cu Drita, scor 3-2, şi speră că această victorie va fi un nou început pentru roş-albaştri.

„Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri şi să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că ştim să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toţii la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa şi să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ şi să jucăm fotbal.

A fost o perioadă puţin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puţin cu toţii, a fost greu, dar sper să luptăm cu toţii şi să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni şi că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toţii, ca echipă. Sper să câştigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a declarat Daniel Bîrligea după victoria obţinută în extremis cu Drita FK.

Ads