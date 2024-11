Daniel Niculae ar putea reveni într-o poziție de conducere la un club de fotbal. Fostul președinte de la Rapid este pe radarul unei echipe ce are probleme în acest moment.

Hermannstadt vrea să îl aducă pe Daniel Niculae la echipă, cel mai probabil pe poziția lăsată liberă de Dani Coman, plecat de la echipă acum câteva luni. Patronul Claudiu Rotar a confirmat interesul pentru el.

Cu Daniel Niculae da, am avut o discuție cu el. Am discutat, momentan nu știm. Am discutat săptămâna trecută.

Echipa a jucat foarte bine în meciul cu Rapid. O să mai avem o discuție cu Daniel Niculae zilele astea.

Viziunea noastră a fost aceeași. Am atras lângă noi rapidiști, ne-au plăcut mereu. Viziunea lui este aceeași cu a noastră”, a spus Claudiu Rotar, citat de Iamsport.

