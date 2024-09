”L-am înjurat pe Mircea Lucescu”. Gestul atacantului, după ce a aflat de decizia selecționerului

Mircea Lucescu a revenit la echipa națională cu două victorii: 3-0 cu Kosovo și 3-1 cu Lituania, în Liga Națiunilor. Aceste rezultate fac ca echipa noastră să fie lider în clasament, cu maxim de puncte.

În același timp, selecționata de tineret, U21, a pierdut meciul cu Finlanda și riscă să rateze, după trei prezențe la rând, participarea la un campionat european.

Daniel Pancu, fost atacant și actualmente selecționer U21 a vorbit despre jucătorii tineri, spunând că salariile mari ale acestora fac ca ei să fie foarte relaxați.

El și-a amintit de un moment petrecut atunci când era jucător la Rapid și, antrenat fiind de Mircea Lucescu, l-a înjurat pe acesta, după ce Il Luce i-a tăiat 10.000 de dolari, din cauza unui penalty ratat.

”Am intrat în vestiar (n.r. după meciul cu Finlanda U21). Niciunul nu avea curajul să ridice capul din pământ. Astea sunt lucruri triste. Se poate întâmpla. Noi am avut numai victorii. Echipa asta a luptat. Punctele s-au obținut greu.

Jucătorii au avut unii dintre ei evoluții prea puține. E un caz rar, la noi jucătorii sunt mai valoroși la U20 decât la U21. Am sesizat și o explicație. Unii au salarii mai mari de 4-5 ori decât ale antrenorilor. Sunt lucruri care se transmit.

Eu am luat un campionat cu Rapid și am ratat un penalty cu Steaua într-o finală de Cupă. Și din 20.000 de dolari cât era prima întreagă, pentru că jucasem 28 de meciuri în campionat titular, Mircea Lucescu mi-a tăiat 10.000 de dolari, am mai luat jumătate.

Ads

Pe atunci erau 10-15.000 contractele pe an. L-am înjurat de la Iași până la București încontinuu. Dar lucrurile astea m-au ajutat pe mine.

El le făcea cu un scop. El a spus că jucătorilor tineri nu trebuie să le dai salarii mari. Noi eram o echipă de canibali, iar acum finlandezii erau canibalii și noi eram vegetarienii”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

Ads