”Meritam victoria”. Darius Olaru, nemulțumit de remiza cu Rapid: ”Tot ce am făcut bun s-a oprit acolo”

Căpitanul echipei de fotbal FCSB, Darius Olaru, a declarat la finalul partidei cu Rapid de pe teren propriu, terminată la egalitate, scor 0-0, că formaţia sa a controlat jocul şi că doar golul i-a lipsit pentru a obţine victoria.

"O partidă bună din partea noastră. Cred că am controlat jocul, din păcate doar golul ne-a lipsit în această seară. Cred că meritam victoria, mai ales în prima repriză. Ne-am creat multe situaţii, trebuia să marcăm la ce ocazii am avut, dar ăsta este fotbalul şi mergem mai departe, pentru că mai sunt meciuri în continuare. Nu mă aşteptam ca Rapid o să fie aşa defensivă, ştiam că punctul lor forte este contraatacul. Mă aşteptam să recupereze mingea şi să plece pe contraatac, dar nu mă aşteptam să fie aşa defensivă în această seară", a spus Olaru la interviurile acordate televiziunilor care deţin drepturile de televizare.

"Sunt meciuri multe, depunem efort la fiecare meci. E normal să se simtă la un moment dat oboseala, dar până acum am făcut-o bine, am ştiut să gestionăm bine ultimele meciuri, am ieşit cu o serie bună. Din păcate acest meci cu Rangers (0-4) ne-a pus un stop la tot ce am făcut bun în ultimul timp şi ne-a cam ţinut pe loc. Ştiam că trebuie să câştigăm în această seară ca să ne revenim, dar cred că pe viitor o vom face şi vom reveni cu un moral bun. Avem un lot bun şi trebuie să facem faţă pe toate planurile", a mai spus Olaru.

FCSB şi Rapid Bucureşti au terminat la egalitate, 0-0, duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Potrivit site-ului LPF, ultimul rezultat de 0-0 dintre cele două echipe se înregistrase pe 24 octombrie 2011.

FCSB e neînvinsă în campionat de şapte etape, în care are patru victorii şi trei egaluri.

