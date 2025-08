„Nu sunt la nivelul la care am fost”. Darius Olaru, sincer după victoria cu Petrolul

Darius Olaru, mijlocașul echipei FCSB, recunoaște că mai are de lucru pentru a reveni la nivelul de joc dinainte de accidentare.

„Este al doilea meci din acest campionat în care am jucat mai mult, am nevoie de meciuri ca să îmi recapăt nivelul de după accidentare. Știu că nu sunt la nivelul la care am fost, dar trebuie să am răbdare cu mine și să îmi recapăt nivelul.

[Cum ai primit criticile] Nu e ceva nouă, aici nu prea este timp, eu personal știu că pot mai mult și la fel și coechipierii mei.

Ne bucurăm că, chiar dacă am pierdut în Andorra, ne-am calificat, dar vin meciurile din Europa și trebuie să ne revenim.

Știm că nu acela a fost nivelul nostru, cred că avem jucători cu calitate, chiar dacă s-au accidentat câțiva. Mă bucur pentru Cercel, a intrat bine și a dat un assist, ne bucurăm pentru el, avem nevoie de orice care intră de pe bancă”, a declarat Darius Olaru.

