David Miculescu și-a găsit echipă: „O alegere excelentă”

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 13:04
521 citiri
FCSB a început noul sezon european cu o victorie în Olanda, scor 1-0 cu Go Ahead Eagles. Pentru doi jucători ai echipei, partida ar putea reprezenta șansa carierei pentru doi jucători.

Daniel Bîrligea este pe radarul lui Ajax, iar mai nou David Miculescu ar putea ajunge la Twente. Jurnaliștii din Olanda, de la Football Transfers cred că acesta ar fi o variantă bună pentru formația din Eredivisie.

”În căutarea de întăriri, FC Twente va trebui probabil să urmărească atent meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB. David Miculescu a fost principalul pericol pentru echipa din Deventer în prima repriză, în care a și marcat. Conform datelor SciSports, atacantul în vârstă de 24 de ani pare a fi o achiziție bună pentru FC Twente, care a avut un început de sezon slab.

Golgheterul FCSB-ului este unul dintre punctele forte ale echipei din România, iar FC Twente ar trebui să-l urmărească. Datele SciSports sugerează că românul, cu un rating Club Fit de 79, ar fi o alegere bună pentru Twente. Având în vedere stilul de joc al lui Twente, Miculescu pare a fi o alegere excelentă”, a notat sursa menționată anterior.

David Miculescu a adunat 26 de goluri în 164 de meciuri pentru FCSB, dintre care nouă goluri reușite în cupele europene. Joacă la FCSB din 2022.

