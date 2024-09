”Am în cap această idee”. Marius Șumudică, gata să îl aducă la Rapid pe titularul echipei naționale: ”Prima variantă”

Marius Șumudică a revenit la Rapid în urmă cu 40 de zile, după ce, de la echipă, a fost demis Neil Lennon. Antrenorul de 53 de ani a adunat cinci meciuri pe banca echipei din Giulești, dintre care a câștigat două, însă echipa rămână fără victorie pe teren propriu, în acest sezon.

O problemă a antrenorului Șumudică este lipsa de eficiență în atac. Se așteaptă înregistrarea „vedetelor” Aaron Boupendza și Clinton N'Jie, care, pentru că sunt africani, nu au încă permis de muncă.

Cu toate acestea, visul lui Șumudică este un alt atacant. Vârful naționalei, Denis Drăguș, este fotbalistul pe care Șumudică vrea să îl aducă la Rapid. Deși are un salariu mare în Turcia, Drăguș ar putea ajunge, sub formă de împrumut, în Giulești, mai ales că are un început de sezon sub așteptări.

„Cu ochii închiși! Nici nu se pune problema… Deocamdată… E foarte greu să te adaptezi la Trabzon, este un club foarte greu. Dar am în cap această idee să încercăm un transfer al lui Drăguș la Rapid.

Cu siguranță și lui i-ar plăcea să lucreze cu mine, își dorește foarte mult, este finul meu. Dar deocamdată este acolo, are un salariu care nu poate fi plătit de niciun club din România… Dacă ar exista posbilitatea unui împrumut, cu mare plăcere l-aș lua. Pentru mine, este prima variantă.

Toată lumea așteaptă foarte mult de la el la Trabzon, anul trecut a dat 14 goluri în prima ligă și lumea are așteptări foarte mari. Trabzon acum este o echipă în transformare, a făcut foarte multe transferuri, nu sunt legați, le e foarte greu.

Ads

Iar acolo publicul nu te așteaptă. Dacă astăzi ai câștigat, mâine mănânci gratis, îți pune benzină gratis, n-ai văzut așa ceva, este un oraș… Se bat care să te ia în restaurant la ei să mănânci gratis… Dar dacă ai pierdut, te duci să-ți pui benzină și te dă la o parte, îți spune să-ți pui singur.

E un club foarte greu, el știe, i-am spus de când s-a dus acolo. Am antrenat patru ani în Turcia, știu ce înseamnă Trabzon.Dar i s-au oferit niște condiții exorbitante și nu putea să refuze. Bani pe care nu-i câștiga nici în Europa. 6 milioane de euro în patru ani!”, a declarat Marius Șumudică, pentru Fanatik.

Ads