Dennis Politic, jucătorul echipei Dinamo Bucureşti, crede că formaţia sa trebuia să fie mai sigură la finalizare, dacă doreşte să învingă pe FCSB.

„Cred că am început foarte bine, ne-am simţit încrezători şi a venit şi primul gol. Din păcate nu am ştiut să ţinem un pic mai bine de rezultat şi ne-au dat gol după numai două minute. Noi mergem în fiecare meci cu gândul la victorie. Ştiam că vor lipsi câţiva jucători importanţi, dar ştiam că jucătorii care îi vor înlocui vor avea foarte mare foame de performanţă. Din păcate s-a văzut diferenţa în ultima treime. Ei sunt cea mai în formă echipă de câţiva ani încoace, merită respect, sunt cea mai dificila echipă din campionat. Nu cred că am făcut un meci rău, dar din păcate nu am ştiut să ne descurcăm la finalizare.

Nu ştiu daca i-am prins într-un moment perfect pentru noi, pentru că sunt pe primul loc, se decurcă extraordinar în Europa. Din păcate am pierdut şi trebuie să aşteptăm să ne întâlnim cu ei în play-off. Nu comentez arbitrajul, este un arbitru de top, noi trebuie să ne vedem de jocul nostru”, a declarat Dennis Politic după înfrângerea suferită duminică seara, pe Arena Naţională, în faţa lui FCSB, scor 1-2. Arbitrul Istvan Kovacs nu a acordat un penalti la un henţ comis de Ngezana în propriul careu.

Ads