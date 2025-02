”Vreau să devenim un Ajax din Europa de Est! Am intrat în proiect”. Dinamo este gata să treacă la următorul nivel

Dinamo este ca și calificată în play-off, iar acum urmează o luptă de foc cu FCSB, CFR Cluj, U Cluj, Craiova și Rapid pentru titlu.

Dinamo se gândește și la viitor. Recent, în acționariatul echipei a mai intrat o persoană, Gelu Sulugiuc. El a investit 1.5 milioane de euro în Red&White, obținând 5 procente. El spune că își dorește ca în viitor Dinamo să devină un fel de Ajax, din estul Europei.

„Am intrat în acest proiect după discuţiile cu Eugen Voicu şi Andrei Niculescu. Am văzut progresul rapid pe care l-au făcut, am văzut că au atras şi alţi investitori şi i-am contactat.

Discuţiile s-au purtat în ultimele două luni şi, în final, am devenit acţionar la Red&White. Sunt investitor pe termen lung, aş vrea ca Dinamo să nu mai aibă probleme financiare, vreau să aibă succes, vreau să devenim un Ajax din Europa de Est, care să crească jucători pentru Dinamo şi pentru echipa naţională şi care să se lupte an de an la titlu.

Acum poate nu câştigăm campionatul, dar sunt sigur că îl vom câştiga în anii următori”, a spus Sulugiuc, confom zf.ro.

