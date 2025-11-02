Nebunie în Dinamo - CFR Cluj! Ce s-a întâmplat în prelungirile partidei. Pancu a urmărit meciul din tribune

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 22:37
Nebunie în Dinamo - CFR Cluj! Ce s-a întâmplat în prelungirile partidei. Pancu a urmărit meciul din tribune
Dinamo a câștigat cu CFR FOTO Facebook Dinamo București

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vîlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.

În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.

Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.

DINAMO: Al. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Milanov 80), C. Cîrjan (Alberto Soro 80) – D. Armstrong (Karamoko 65), Al. Pop (Perica 65), Al. Musi (Caragea 80). ANTRENOR: Zeljko Kopic

CFR CLUJ: Vâlceanu – V. Kun (Biliboc 78), Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu (Fică 85) – Cordea (Al. Păun 62), Slimani (Louis Munteanu 62), Korenica (Zouma 78). ANTRENOR: Laurenţiu Rus

Arbitri: Radu Petrescu - Mihai Marica, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Claudiu Marcu

