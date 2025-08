Danny Armstrong, atacantul lui Dinamo, a marcat trei goluri în victoria obținută de alb-roșii în fața FCSB, scor 4-3, sâmbătă seara.

„Cred că am început foarte bine, apoi am primit primul gol, nu am lăsat capul jos. Am marcat apoi pentru 2-1, iar al patrulea gol și hat-trick-ul meu au fost cireașa de pe tort. Nu-mi vine să cred că am jucat un asemenea rol într-un meci ca ăsta. La al doilea penalty i-am spus portarului exact unde o să trag și mi-a spus că o să rămână pe picioare orice ar fi, s-a dus pe direcția respectivă, dar…

Să marchezi un hat-trick într-un asemenea meci, e incredibil! Atmosfera a fost fantastică, suporterii sunt extraordinari. Sunt mândru că sunt jucătorul lui Dinamo. E foarte devreme, echipa nu a jucat rău, dar săptămâna trecută am pierdut. Azi am arătat caracter. Suntem o echipă nouă și început să ne cunoaștem. Astăzi ar fi catalizatorul, sperăm. Trebuie să fim tot mai buni de acum încolo”, a declarat Armstrong.

Echipa bucureșteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-3, formația campioană, FCSB, în etapa a patra din Superligă, după un meci cu patru penaltyuri transformate.

Dinamo bifează prima victorie în campionat împotriva FCSB, scor 4-3, după cinci ani și zece înfrângeri consecutive.

