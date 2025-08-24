Dinamo urcă pe loc de playoff. Cum s-a terminat derby-ul cu U Cluj

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 23 August 2025, ora 23:37
Dinamo urcă pe loc de playoff. Cum s-a terminat derby-ul cu U Cluj
Jucătorii de la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a şaptea din Superligă.

Prima repriză a fost una fără multe faze de poartă. Chirilă a respins şutul lui Opruţ, din minutul 26, iar Nistor a trimis pe lângă poartă, în minutul 38. În partea a doua Chipciu a şutat şi el periculos, dar Epassy a respins în corner. Dinamo a înscris prin Rareş Pop, în minutul 82, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Însă oaspeţii au căutat golul în continuare şi Alexandru Pop a înscris în minutul 89, printre picioarele portarului Chirilă. Dinamo s-a impus cu 1-0, bifează a treia victorie stagională şi, cu 12 puncte, ocupă locul 5 în clasament. Universitatea Cluj e pe 8, cu 9 puncte.

U CLUJ: I. Chirilă – Mikanovic, D. Codrea, Artean, Chipciu – G. Simion (Macalou 46), Bic – Murgia (Capradossi 46), D. Nistor, A. Gheorghiţă (Miguel Silva 46) – Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

DINAMO: Epassy – Ikoko (Sivis 59), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Kyriakou, Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Al. Pop 77), Karamoko, Al. Musi (Caragea 67). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: A. Gheorghiţă 2, G. Simion 24, Lukic 46 / Al. Musi 15, K. Boateng 48, Caragea 69

Arbitri: George Găman - Imre-Laszlo Bucsi, Florian Vişan

Arbitri VAR: Iulian Dima - Sebastian Gheorghe

