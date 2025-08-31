Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 31 August 2025, ora 07:32
624 citiri
Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul
Dinamo a câștigat cu Hermannstadt FOTO facebook Superliga

Echipa bucureșteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a opta din Superligă.

Sibienii au ratat prima ocazie a meciului, în minutul 3, când Bejan a trimis o lovitură de cap și Epassy a respins incredibil. Gazdele au trecut și ele pe lângă gol, Căbuz intervenind la șutul lui Cîrjan, din minutul 12. Tot alb-roșii au avut o mare ratare în minutul 33, prin Karamoko, care a trimis pe lângă poartă, din careu, iar la faza imediat următoare a fost rândul sibienilor să rateze, Epassy remarcându-se din nou. Repriza secundă a adus și deschiderea scorului, Karamoko înscriind în minutul 48. Kevin Ciubotaru a șutat puțin pe lângă poarta gazdelor, în minutul 56, dar elevii lui Kopic au închis meciul cu golul lui Kennedy Boateng, din minutul 73, și Dinamo – FC Hermannstadt s-a terminat 2-0.

Alb-roșii au bifat a patra victorie stagională și au ajuns la 15 puncte, cu ajutorul cărora se află pe locul 3 în Superligă. Hermannstadt are 7 puncte și ocupă poziția a 11-a.

DINAMO: Epassy – Ikoko (Bordușanu 86), K. Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai (Kyriakou 86), Gnahore, C. Cîrjan – Armstrong (Milanov 60), Karamoko, Al. Musi (Al. Pop 75). ANTRENOR: Zeljko Kopic

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpușă (Oroian 82), Ionuț Stoica, Bejan (Seydou Saeed Issah 65), K. Ciubotaru – S. Balaure (Biceanu 65), Kujabi (Vuc 83), Dr. Albu – A. Chițu (S. Buș 65), Neguț. ANTRENOR: Marius Măldărășanu

Cartonașe galbene: Gnahore 19, Milanov 84 / Antwi 67

Arbitri: Andrei Moroiță - Andrei Constantinescu, Valentin Dumitru

Arbitri VAR: Florin Andrei - Mircea Grigoriu

Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”
Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”
Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureșteană după ce...
România prosperă! Calificările de joi ne-au adus o creștere impresionantă în clasamentul coeficienților
România prosperă! Calificările de joi ne-au adus o creștere impresionantă în clasamentul coeficienților
România a obținut trei victorii în returul playoff-urilor europene și mergem în faza principală cu două echipe: FCSB, în Europa League, respectiv Universitatea Craiova, în Conference...
#fotbal intern, #Dinamo, #Hermannstadt , #Dinamo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Fara mila! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarasi de pe teren dupa 45 de minute
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fara mila! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarasi de pe teren dupa 45 de minute

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România prosperă! Calificările de joi ne-au adus o creștere impresionantă în clasamentul coeficienților
  2. Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul
  3. Psihologul de pe circuitul de drift a fost campion la șah: ”Tata a încercat să mă țină departe de acest sport”
  4. FCSB și-a aflat programul din Europa League. Când au fost programate meciurile cu Feyenoord, Fenerbahçe, Bologna sau Steaua Roșie Belgrad
  5. Programul Universității Craiova, din Conference League. Când vine Mainz pe Ion Oblemenco. Dueluri cu Răzvan Marin și Bogdan Racovițan
  6. Meci intensiv între U Cluj și Unirea Slobozia. Cum s-a încheiat partida
  7. Ce a făcut CSM București, în primul meci al noului sezon din Liga Zimbrilor. Meci greu cu Minaur
  8. Ce a făcut Manchester United, la primul meci după ce a fost umilită de o echipă din liga a patra
  9. Decizie de ultimă oră luată de FRF, înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce se întâmplă la meciul din Gruia
  10. Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”