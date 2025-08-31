Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul

Echipa bucureșteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a opta din Superligă.

Sibienii au ratat prima ocazie a meciului, în minutul 3, când Bejan a trimis o lovitură de cap și Epassy a respins incredibil. Gazdele au trecut și ele pe lângă gol, Căbuz intervenind la șutul lui Cîrjan, din minutul 12. Tot alb-roșii au avut o mare ratare în minutul 33, prin Karamoko, care a trimis pe lângă poartă, din careu, iar la faza imediat următoare a fost rândul sibienilor să rateze, Epassy remarcându-se din nou. Repriza secundă a adus și deschiderea scorului, Karamoko înscriind în minutul 48. Kevin Ciubotaru a șutat puțin pe lângă poarta gazdelor, în minutul 56, dar elevii lui Kopic au închis meciul cu golul lui Kennedy Boateng, din minutul 73, și Dinamo – FC Hermannstadt s-a terminat 2-0.

Alb-roșii au bifat a patra victorie stagională și au ajuns la 15 puncte, cu ajutorul cărora se află pe locul 3 în Superligă. Hermannstadt are 7 puncte și ocupă poziția a 11-a.

DINAMO: Epassy – Ikoko (Bordușanu 86), K. Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai (Kyriakou 86), Gnahore, C. Cîrjan – Armstrong (Milanov 60), Karamoko, Al. Musi (Al. Pop 75). ANTRENOR: Zeljko Kopic

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpușă (Oroian 82), Ionuț Stoica, Bejan (Seydou Saeed Issah 65), K. Ciubotaru – S. Balaure (Biceanu 65), Kujabi (Vuc 83), Dr. Albu – A. Chițu (S. Buș 65), Neguț. ANTRENOR: Marius Măldărășanu

Cartonașe galbene: Gnahore 19, Milanov 84 / Antwi 67

Arbitri: Andrei Moroiță - Andrei Constantinescu, Valentin Dumitru

Arbitri VAR: Florin Andrei - Mircea Grigoriu

