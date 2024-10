Când iese Dinamo din insolvență? Andrei Nicolescu a făcut anunțul: ”Avem un termen”

Dinamo este, din punct de vedere sportiv, într-o ușoară creștere, față de sezoanele precedente. Totuși, marea problemă a ”câinilor” este că echipa încă este în insolvență.

În prezent, există două datorii ce trebuie rezolvate de Dinamo. Prima cu Vasile Șiman, fostul patron de la Sportul Studențesc, iar a doua cu fostul antrenor Mircea Rednic.

Andrei Nicolescu, patronul lui Dinamo, spune că pe 20 noiembrie este termen în dosarul cu Vasile Șiman. De asemenea, acesta a lăsat de înțeles că urmează să se facă plata către Mircea Rednic.

”Avem un termen după 20 noiembrie în dosarul cu Șiman, tot ce ar trebui să se discute ar trebui atunci, din punctul nostru de vedere. Dacă rămâne în pronunțare, probabil ne vom încadra în acel termen până în martie, cum spuneam. Dacă rămânem în pronunțare, nu putem trece de martie.

Suntem în procedura de a ordona plata către Rednic, am așteptat procedura, era un dosar care era în curs când am venit, nu era decizia noastră, așa că am așteptat finalizarea și vom închide datoria”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Ads