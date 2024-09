Anunț tur pentru Dinamo: ”Nu pot merge pe ambele fronturi”

Fostul atacant dinamovist Marius Niculae a declarat, miercuri, după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României la fotbal, că Dinamo nu poate face faţă în acest moment pe două fronturi cu aceeaşi formulă de echipă folosită în partidele din Superligă.

"Dinamo are nişte jucători tineri, care pot creşte alături de ceilalţi cu experienţă, dar cred că mai are nevoie de câţiva jucători. În momentul de faţă, cu grupul de jucători pe care îl are, Dinamo nu cred că îşi permite să meargă pe ambele fronturi cu aceeaşi echipă, dar cu mici transferuri eu zic că poate, pentru că Dinamo alături de publicul pe care îl are arată din nou că poate fi o forţă", a declarat fostul internaţional.

El consideră că Grupa B a Cupei României, din care fac parte FCSB, Universitatea Craiova, Petrolul Ploieşti, Dinamo Bucureşti, FC Agricola Borcea şi Metalul Buzău, este cea mai echilibrată şi în care se vor disputa cele mai aprige partide.

"Cea mai grea grupă este cea în care este FCSB, Craiova şi Dinamo. Sunt cele mai tari meciuri. După cum ştim din anii trecuţi, majoritatea formaţiilor de top nu prea au folosit prima garnitură de jucători decât în fazele superioare ale competiţiei, dar având în vedere că sunt nişte derby-uri sper să avem nişte meciuri frumoase şi interesante. Mai ales că fiind câştigătoarea cupei ai posibilitatea de a juca într-o competiţie europeană superioară. E cel mai uşor drum către o competiţie europeană. Şi am văzut foarte bine cum a făcut Corvinul, din liga a doua, care a fost la un pas de a juca într-o grupă europeană", a mai spus Niculae.

FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti şi Petrolul Ploieşti vor fi adversare în Grupa B a Cupei României la fotbal, din care vor mai face parte Agricola Borcea şi Metalul Buzău, potrivit tragerii la sorţi efectuate miercuri, la Casa Fotbalului.

În Grupa A se vor afla Rapid, CFR Cluj şi FC Botoşani, între altele, în Grupa C au fost repartizate UTA, Farul, FC Hermannstadt şi Poli Iaşi, iar din Grupa D vor face parte Oţelul Galaţi, finalista ediţiei trecute, şi Sepsi OSK.

Componenţa grupelor (repartizare în grupe 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b):

Grupa A: Rapid Bucureşti, CFR Cluj, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Botoşani, CS Afumaţi, Campionii FC Argeş;

Grupa B: FCSB, Universitatea Craiova, Petrolul Ploieşti, Dinamo Bucureşti, FC Agricola Borcea, Metalul Buzău;

Grupa C: UTA Arad, Farul Constanţa, FC Hermannstadt, Politehnica Iaşi, Unirea Ungheni, CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca;

Grupa D: Oţelul Galaţi, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, CSM Reşiţa, FK Csikszereda Miercurea Ciuc, SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Unirea Alba Iulia.

