Dinamo, meci tare cu „lanterna roșie”. VAR-ul a schimbat rezultatul final

Dinamo a câștigat cu Metaloglobus FOTO Facebook Andrei Nicolescu

Echipa Dinamo București a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de o altă grupare bucureșteană, Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă.

Dinamo a deschis scorul la Clinceni, în minutul 15, prin Cătălin Cîrjan, care a șutat din afara careului, apoi Alexandru Musi a trimis pe lângă poartă, în minutul 22, pentru ca șutul lui Cîrjan, din minutul 30, să lovească bara transversală.

Imediat după pauză, Ubbink a înscris superb, de la 16 metri, însă golul a fost anulat după intervenția VAR, pentru un fault la Musi. Oaspeții au încercat să securizeze victoria, dar nu au avut succes la poarta lui Gavrilaș și Metaloglobus – Dinamo s-a încheiat 0-1.

Cu opt puncte, Dinamo este pe locul 5, în vreme ce Metaloglobus rămâne în subsolul clasamentului, pe locul 15, cu un singur punct.

METALOGLOBUS: Gavrilaș – Kouadio, Caramalău, Pasagic, A. Sava – D. Irimia (Ad. Sîrbu 76), Bruno Carvalho (Sabater 46), Junior Morais, Zakir (Ely Fernandes 64) – Huiban (M. Abbey 76), A. Irimia (Ubbink 46). ANTRENOR: Mihai Teja

DINAMO: Epassy – Ikoko (Tabuncic 86), K. Boateng, Stoinov, Opruț – C. Cîrjan, Gnahore, Kyriakou (Cr. Mihai 59) – D. Armstrong (Perica 81), Al. Pop (Karamoko 59), Al. Musi (Milanov 80). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonașe galbene: Junior Morais 75

Arbitri: Cristian Moldoveanu - Marius Marchidanu, Răzvan Tudor

Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Cosmin Bojan

