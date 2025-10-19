Dinamo - Rapid e gata. Cum s-a terminat derby-ul capitalei

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 22:42
258 citiri
Dinamo - Rapid e gata. Cum s-a terminat derby-ul capitalei
Dinamo - Rapid s-a încheiat 0-2 FOTO Facebook FC Rapid 1923

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, o altă grupare bucureşteană, pe Dinamo, în etapa a 13-a din Superliga.

Dinamo a avut o ocazie uriaşă în minutul 10, când Alexandru Musi a şutat din careu, Aioani a respins, Stoinov a reluat mingea spre poartă, însă Koljic a respins de pe linie, spectaculos, cu călcâiul. În replică, giuleştenii au lovit bara, prin Kader Keita, în minutul 34. În partea secundă gazdele au trimis mingea în poartă, prin Cătălin Cîrjan, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid la Armstrong. Rapid a deschis scorul în minutul 58, prin autogolul lui Gnahore, iar în minutul 67 a rămas în zece jucători după eliminarea lui Vulturar, cu roşu direct, în urma unui fault dur. Elevii lui Gâlcă şi-au majorat avantajul în minutul 74, prin golul lui Cristian Manea, apoi a venit bara lui Sivis, din minutul 81, şi Rapid s-a impus, în cele din urmă, cu 2-0.

Giuleştenii sunt pe locul al doilea în clasament, cu 28 de puncte, tot atâtea câte are şi liderul Botoşani, dar cu golaveraj mai slab. Dinamo este pe locul 4, cu 23 de puncte.

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov (Alberto Soro 80), Opruţ (Karamoko 66) – Milanov (Kyriakou 53), Gnahore (Mărginean 80), C. Cîrjan – D. Armstrong, Al. Pop (Perica 53), Al. Musi. ANTRENOR: Zeljko Kopic

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 46) – K. Keita, Gojkovic (Braun 46), T. Christensen – Al. Dobre (Grameni 78), Petrila (Leo Bolgado 77) – Koljic (Baroan 79). ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonaşe galbene: - / Cr. Manea 78

Cartonaş roşu: Cătălin Vulturar (Rapid) min. 69

Arbitri: Marian Barbu - Marius Marica, George Neacşu

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Sebastian Gheorghe

S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo
S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo
Echipa bucureşteană CS Dinamo a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Poli Iaşi, în etapa a zecea din Liga 2. Dinamo a primit un penalti în prima...
Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid
Crește ritmul! Câte bilete s-au vândut la derby-ul dintre Dinamo și Rapid
Dinamo și Rapid se întâlnesc duminică seara în etapa a 13-a din Superliga. Derby-ul dintre Dinamo și Rapid se joacă duminică seara, de la ora 20.30, pe Arena Națională. Giuleștenilor...
#fotbal intern, #Dinamo, #Rapid , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dinamo - Rapid e gata. Cum s-a terminat derby-ul capitalei
  2. Un fost jucător la Real Madrid a suferit un AVC, la 38 de ani
  3. ”Fantastic!” Portarul naționalei României a mai făcut un meci uriaș în Spania
  4. Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
  5. Rezultat șocant în meciul UTA - Oțelul din Superliga. S-au marcat 4 goluri
  6. România a rămas fără aur la Europene. Cum s-a încheiat a doua finală a zilei
  7. Descătușare pentru rusul Medvedev în circuitul ATP, după doi ani de ”secetă”
  8. Senzație la echipa lui Ianis Hagi. Gol decisiv pentru internaționalul român
  9. Dramă pentru echipa lui Dan Șucu: ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului
  10. S-a decis înlocuitorul lui Sabău! Antrenorul străin care va prelua a 10-a echipă românească din carieră