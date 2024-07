Scandal în tribune, la Sepsi OSK - Dinamo: ”M-au înjurat”

Meciul dintre Dinamo și Sepsi OSK, jucat pe terenul covăsnenilor, a fost unul foarte tensionat. Partida s-a ternminat la egalitate, 1-1.

După meci, cei de la Sepsi OSK au spus, prin vocea directorului Attila Hadnagy, că partida ar fi trebuit întreruptă de arbitrul Horațiu Feșnic din cauza scandărilor xenofobe ale fanilor lui Dinamo.

Nici cei de la Dinamo nu s-au lăsat mai prejos. Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii lui Dinamo, a spus că a fost înjurat de invitații celor de la Sepsi OSK, aflați în tribune la acest meci.

„Nu vreau să dau o lecție de moralitate, dar oficialii clubului Sepsi ar trebui să vorbească cu oficialii de la Dinamo. În ceea ce privește manifestările, aici trebuie să avem în vedere două lucruri.

Invitați de la lojele stadionului din Sfântu Gheorghe m-au înjurat pe mine, personal, și au adresat cuvinte care nu pot fi reproduse. Ar trebui să aibă, în primul rând, mai multă atenție acolo. Din al doilea punct de vedere, cred că zona asta de incitare ar trebui să dispară. Nu e normal ca aceste cântece care au versuri care incită un pic la diseminare de naționalitate să fie cântece oficiale pentru începuturile de meci.

Cred că dacă toți ne dorim să fim într-o zonă de fair-play, ar trebui să ne uităm la ambele fațete ale puzzle-ului și să vedem și ce se întâmplă în cealaltă parte. Nu putem să aducem în discuție zone din astea sensibile fără să ne așteptăm la reacții. Dacă ne-am comporta toți doar în spiritul fair-play-ului și nu am încerca să dăm o conotație naționalistă oricărui eveniment sportiv, cred că am fi primii care am putea să nu generăm astfel de eventuale incidente”, a spus Andrei Nicolescu, pentru PRO TV.

