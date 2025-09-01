Oficial: Dinamo l-a prezentat pe puștiul pe care Hagi l-a vândut în Premier League. „Regele” a încasat o avere pe el

Dinamo a anunțat transferul mijlocașului de bandă Adrian Mazilu, care a semnat un contract valabil pe 4 sezoane, până la data de 30.06.2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon competițional.

Format la juniorii Academiei Hagi, Adrian a parcurs toate etapele dezvoltării fotbalistice, devenind campion al României la doar 17 ani. A avut o contribuție importantă la cucerirea titlului alături de Farul Constanța, bifând 21 de meciuri, 7 goluri și 1 pasă decisivă.

A fost transferat ulterior la echipa din Premier League Brighton & Hove Albion, pentru care a evoluat la nivel de tineret, fiind apoi împrumutat la Vitesse Arnhem, în Olanda. Pe el, Hagi a încasat trei milioane de euro.

Mazilu este un component constant al selecționatelor de tineret ale Naționalei României, evoluând de la nivelul U15 până la U21. Pentru selecționata U21, Adrian a debutat pe 21.06.2023, adunând până în prezent 7 selecții.

Adrian va purta numărul 19 la Dinamo.

