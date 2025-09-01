Oficial: Dinamo l-a prezentat pe puștiul pe care Hagi l-a vândut în Premier League. „Regele” a încasat o avere pe el

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 11:56
232 citiri
Oficial: Dinamo l-a prezentat pe puștiul pe care Hagi l-a vândut în Premier League. „Regele” a încasat o avere pe el
Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București

Dinamo a anunțat transferul mijlocașului de bandă Adrian Mazilu, care a semnat un contract valabil pe 4 sezoane, până la data de 30.06.2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon competițional.

Format la juniorii Academiei Hagi, Adrian a parcurs toate etapele dezvoltării fotbalistice, devenind campion al României la doar 17 ani. A avut o contribuție importantă la cucerirea titlului alături de Farul Constanța, bifând 21 de meciuri, 7 goluri și 1 pasă decisivă.

A fost transferat ulterior la echipa din Premier League Brighton & Hove Albion, pentru care a evoluat la nivel de tineret, fiind apoi împrumutat la Vitesse Arnhem, în Olanda. Pe el, Hagi a încasat trei milioane de euro.

Mazilu este un component constant al selecționatelor de tineret ale Naționalei României, evoluând de la nivelul U15 până la U21. Pentru selecționata U21, Adrian a debutat pe 21.06.2023, adunând până în prezent 7 selecții.

Adrian va purta numărul 19 la Dinamo.

Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”
Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”
Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureșteană după ce...
Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul
Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul
Echipa bucureșteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a opta din Superligă. Sibienii au ratat prima ocazie a meciului, în...
#fotbal intern, #Dinamo, #Adrian Mazilu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia luata de americani, dupa ce Sorana Cirstea a fost jefuita la New York

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meci nebun la US Open. Barbora Krejcikova și Taylor Townsend au stat peste trei ore pe teren. Câștigătoarea a salvat opt mingi de meci
  2. Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală
  3. Oficial: Dinamo l-a prezentat pe puștiul pe care Hagi l-a vândut în Premier League. „Regele” a încasat o avere pe el
  4. Reacția organizatorilor turneului de la Cleveland, după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul: „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”
  5. Târnovanu l-a făcut praf pe arbitrul Colțescu, după CFR - FCSB 2-2: "Să mă ierte Dumnezeu! Nu există așa ceva."
  6. Presa din Italia nu l-a iertat pe Stanciu, după prestația din meciul cu Juventus: „Dezamăgitor. N-a fost niciodată în joc.”
  7. Reacție oficială după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în camera de hotel: ”Nu te putem lăsa!”
  8. Becali vrea să îl retragă pe Vlad Chiricheș: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club.”
  9. ”Popovici a scris din nou istorie!” Performanța românului, după medalia de la Mondiale
  10. Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. S-a supărat pe jucătorul ce a renunțat la ortodoxie: „Nu mai pot eu de religia lor”