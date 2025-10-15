Dinamo vrea să transfere de la AC Milan: „Am vorbit personal cu el”

Dinamo a încercat în vară să îl aducă pe Andrei Coubiș, deținut de AC Milan, dar care acum este împrumutat la Sampdoria. Fundașul de 22 de ani nu joacă însă pentru italieni.

Zeljko Kopic a vorbit despre această situație. El spune că l-ar dori pe Coubiș, însă depinde doar de fotbalistul născut la Milano dacă va accepta să vină la echipa din capitală.

„Am vorbit personal cu el. Nu a fost convins să vină [în vară]. Respectă Dinamo, dar și-a dorit să rămână în Italia. A fost decizia lui.

Acum e dificil să vorbim despre ce se va întâmpla la iarnă. Nu sunt genul de om care să țină cont de faptul că ne-a refuzat o dată, să mă blochez pe asta. Vom analiza situația lui din nou, vom vedea cum decurg lucrurile. Poate pentru el nu e o opțiune să vină să joace în România, poate nu vrea să joace în România. Nu pot decât să-i respect decizia.

Dacă vrea să lupte acolo pentru un post de titular... fiecare știe ce e mai bine pentru cariera lui”, a declarat Kopic, la GSP.

Coubiș este un produs al academmiei lui AC Milan. Are o selecție pentru naționala U21 a României.

