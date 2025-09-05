Dinamo transferă de la Steaua: „Un plus de experiență”

Dinamo l-a transferat pe Matei Marin de la CSA Steaua. Foto: Facebook / Dinamo Bucuresti

FC Dinamo a anunțat, vineri, că a obținut serviciile fotbalistului Matei Marin, crescut la juniorii CSA Steaua București.

Marin a ajuns la Dinamo din postura de jucător liber și a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane competiționale, până la data de 30.06.2028.

Fotbalistul evoluează pe postul de fundaș dreapta, iar în această vară a făcut parte din lotul naționalei U19 a României pentru turneul final european, unde a bifat 10 minute pe teren.

În același timp, FC Dinamo a ajuns la un acord cu clubul de liga a doua, CSM Olimpia Satu Mare, pentru împrumutul jucătorului în acest sezon competițional. “Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului. Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!”

