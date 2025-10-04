Rezultatul obținut de Dinamo, după două meciuri la rând fără victorie. Se apropie de lider

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 22:43
Rezultatul obținut de Dinamo, după două meciuri la rând fără victorie. Se apropie de lider
Jucătorii de la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București

Echipa bucureșteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formația Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă.

Dinamo a condus ostilitățile la Clinceni, pe un teren greu și plin de apă, iar Cîrjan l-a încercat pe Gurău încă din minutul 5, cu un șut pe care portarul ialomițenilor l-a respins în corner. Gazdele au scos de pe linia porții în minutul 12, la lovitura de cap a lui Boateng. Toma a respins din fața buturilor echipei gazdă o minge centrată de Armstrong și la pauză s-a intrat cu 0-0.

Elevii lui Kopic au deschis scorul în minutul 65, prin Perica, iar în minutul 76 Alexandru Musi a trimis și el mingea în poartă, însă golul a fost anulat după verificarea VAR, pentru un henț la Alberto Soro. Dinamo s-a impus în cele din urmă cu 1-0 în fața Unirii Slobozia și alb-roșii au 23 de puncte, fiind, deocamdată, pe locul secund în Superligă. Unirea Slobozia e a șasea, cu 18 puncte.

UNIREA SLOBOZIA: Gurău – A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma (Dragu 70) – Coadă (Purece 70), Hamdiu – Afalna (Ronaldo Deaconu 81), Jeno, Ed. Florescu (Bărbuț 59) – Ahmed Said (Espinoza 60). ANTRENOR: Andrei Prepeliță

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov (Kyriakou 46), Gnahore (I. Mărginean 46), C. Cîrjan (Cr. Mihai 80) – D. Armstrong (Alberto Soro 68), Al. Pop (Perica 60), Al. Musi. ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonașe galbene: Coadă 45, Safronov 74, Bărbuț 90+3 / D. Armstrong 63, Zeljko Kopic 84

Arbitri: Rareș Vidican - Marius Badea, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Sebastian Colțescu - Iulian Dima

#fotbal intern, #Dinamo, #unirea slobozia
