Mihalcea i-a făcut probleme lui Dinamo. Ce au făcut câinii cu UTA

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 15 August 2025, ora 23:34
472 citiri
Jucătorii de la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București

Echipa UTA Arad a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a şasea din Superligă. Dinamo a avut doi jucători eliminaţi.

Arădenii au început curajos meciul de pe Arena Naţională şi Tzionis l-a încercat pe portarul Epassy, dar acesta a intervenit. Camerunezul a reţinut şi la şutul lui Costache, din minutul 23, dar nu a mai putut face nimic zece minute mai târziu, când Hakim Abdallah a înscris pe contraatac, deschizând scorul pentru oaspeţi. Bucureştenii au trecut pe lângă gol în minutul 45, prin Cîrjan şi Musi, iar UTA a intrat cu avantaj minim la pauză.

În partea secundă rolurile s-au schimbat, Dinamo fiind mai incisivă, în timp ce UTA a părut timorată de ideea victoriei. Minutul 59 a adus golul egalizator pentru gazde. Cârjan a pătruns pe stânga şi a pasat pentru Karamoko, iar acesta a înscris cu latul. Dinamo a căutat golul victoriei, însă pe finalul meciului elevii lui Kopic au rămas în zece, după ce Milanov a încasat repede două cartonaşe galbene. Dinamoviştii au rămas periculoşi şi în inferioritate numerică, portarul Iliev fiind nevoit să respingă şutul lui Karamoko, din minutul 90. Echipa lui Kopic a mai pierdut un jucător, după eliminarea lui Cristian Mihai, în prelungiri, dar tabela nu s-a mai modificat, iar Dinamo – UTA s-a încheiat 1-1.

Arădenii sunt pe locul 2, cu 12 puncte, în timp ce Dinamo e pe 6, cu 9 puncte.

DINAMO: Epassy – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Milanov 56) – Kyriakou (Cr. Mihai 46), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Paşcalău 90+4), Al. Pop (Karamoko 46), Al. Musi (Caragea 79). ANTRENOR: Zeljko Kopic

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu, Benga, Poulolo, Padula – Van Durmen, Ov. Popescu (Zsori 76) – V. Costache (Hrezdac 76), A. Roman (Luca Mihai 90), Tzionis (Alomerovic 83) – Hakim Abdallah. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Cartonaşe galbene: Cr. Mihai 55, Milanov 62 / Van Durmen 88

Cartonaşe roşii: Georgi Milanov (Dinamo) min. 84; Cristian Mihai (Dinamo) min. 90+1

Arbitri: Sebastian Colţescu – Adrian Popescu, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Marius Badea

