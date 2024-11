Atmosferă sumbră la Dinamo, după meciul pierdut cu FCSB: „Toată lumea e tristă în club”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că toată lumea din club e tristă după înfrângerea cu 4-0 suferită în derby-ul cu FCSB din Cupa României, însă a menţionat că jucătorii trebuie să continue să lupte pentru calificarea în play-off-ului Superligii.

"E normal ca toată lumea să fie tristă în club. Emoţiile sunt mari în aceste derby-uri şi când pierzi un astfel de meci, desigur că e o dezamăgire. Dar trebuie să continuăm să muncim, să luptăm. În momentul de faţă suntem într-o poziţie stabilă în campionat şi vrem să continuăm pentru a lupta pentru play-off. Avem acum un meci acasă împotriva celor de la UTA, ştim că va fi unul dificil. Nu am avut prea mult timp pentru a ne recupera după ultimul meci, dar trebuie să fim pregătiţi şi din primul minut să găsim o cale de a câştiga meciul şi să luăm cele trei puncte", a spus el.

"Trebuie să înţelegem că FCSB este campioana Superligii şi este singura echipă care reprezintă fotbalul românesc în Europa. Ei joacă în grupele europene, au obţinut rezultate bune. Trebuie să forţezi limitele şi să treci peste linie pentru a fi mai bun. Îi înţeleg pe suporteri, aşteptările au fost mari, dar avem mulţi jucători care încă trebuie să se adapteze la acel nivel. Nu am vrut să jucăm în aşteptare, să stăm în zona defensivă, lăsându-i pe adversari să joace şi să aşteptăm pentru o tranziţie. Nu e ceea ce vreau să văd la echipa mea. Vreau să jucăm fiecare meci cu acelaşi concept, jucătorii să se adapteze pentru a fi capabili la un moment dat să domine echipe ca FCSB. Nu este un proces uşor. Asta e modul în care văd îmbunătăţirea echipei mele", a explicat tehnicianul croat.

"Cred că am început sezonul destul de bine, am avut multe meciuri bune. Desigur, sunt mereu suişuri şi coborâşuri. Sezonul trecut am reuşit să rămânem în prima ligă după barajul cu Csikszereda şi nu e un proces uşor să ajungi imediat în vârf. Am făcut însă multe îmbunătăţiri şi cu aceste îmbunătăţiri vin aşteptări mai mari. Am vorbit în vestiar despre lucrurile mai puţin bune, despre ce trebuie îmbunătăţit, şi cred că jucătorii sunt pregătiţi să continue să lupte pentru club. Unii dintre jucătorii noştri sunt suprasolicitaţi, joacă aproape toate minutele în acest sezon şi de aceea am decis să facem schimbări în acest meci de Cupă. Am încercat să protejăm jucătorii cât de mult putem. Pentru mine e foarte important să avem jucătorii sănătoşi şi pregătiţi pentru toate meciurile până la Crăciun. Doar Milanov a avut o mică problemă, dar vom vedea astăzi, poate va fi şi el gata, da r toţi jucătorii sunt acum bine", a adăugat antrenorul.

Kopic a menţionat că a remarcat ambiţia antrenorului echipei UTA, Mircea Rednic, de a învinge Dinamo.

"Cei de la UTA sunt foarte competitivi, bine organizaţi defensiv, vor aştepta momentele potrivite pentru contraatacuri. Dacă le dăm oportunitatea să joace, să aibă posesia o vor face, pentru că ştiu ce vor şi cum să joace. Trebuie să fim la cel mai bun nivel mâine. Nu pot vorbi despre trecutul domnului Rednic şi ce s-a întâmplat la Dinamo, pot vorbi doar despre ultimele două meciuri în care am fost aici. I-am bătut de două ori sezonul trecut, dar am văzut din energia, din atitudinea sa, că ambiţia sa este foarte mare să câştige meciurile împotriva noastră şi acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să fim foarte determinaţi, cu multă energie, şi să dăm tot ce avem în meci", a preciza Kopic.

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte UTA, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a a Superligii.

