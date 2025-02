Ce spune Zeljko Kopic, despre atacantul transferat de Dinamo care a jucat la Chelsea: „Să pună cariera lui pe un drum bun”

Antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, a afirmat, luni, într-o conferință de presă, că respectă jucătorii de la Oțelul Galați, dar că are încredere că fotbaliștii săi vor putea să obțină cele trei puncte în partida de marți, din etapa a 25-a a Superligii.

„Băieții muncesc bine, traversăm o perioadă bună, cu rezultate bune. Analizăm jocurile, sunt lucruri bune pe care le facem, dar și capitole la care mai avem de demonstrat. Dar cred că echipa este într-un moment bun. În ceea ce privește pe cei de la Oțelul Galați ei au avut 11 jocuri fără înfrângere la un moment dat, jocuri foarte bune în prima parte a sezonului cu Dorinel Munteanu, care a construit mult. A muncit la mentalitatea echipei, a transmis multă energie și intensitate. Acum este Ovidiu Burcă, am un mare respect pentru el, este un antrenor dinamovist. Oțelul va fi un oponent puternic pentru noi și îi respectăm pe toți. Dar cred în forța noastră și vrem alte trei puncte”, a declarat Kopic.

Tehnicianul croat speră că atacantul Stipe Perica, transferat de curând, să devină om de bază la Dinamo și a anunțat totodată că formația bucureșteană va mai face alte două achiziții.

„Perica a venit de curând, dar am încredere în calitățile lui, are o personalitate puternică. A înțeles că este o oportunitate pentru el să vină la Dinamo, o bună șansă să pună cariera lui pe un drum bun, la un nivel bun, și aștept de la el lucruri mărețe, să devină un jucător important pentru noi. Nu este primul transfer făcut, dar nici ultimul pentru Dinamo. Am spus că aștept jucători în fiecare linie. Perica este atacant și mai așteptăm unul sau doi jucători. Posibil ca unul dintre ei să fie jucător român”, a mai spus Kopic.

FC Dinamo a anunțat, luni, că atacantul moldovean Petru Neagu va fi împrumutat până la finalul sezonului la Unirea Slobozia.

„Mulțumim, Petru Neagu! Cluburile Dinamo și Unirea Slobozia au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Petru Neagu până la finalul sezonului. Transferat la Dinamo în ianuarie 2024, Neagu a strâns 12 meciuri și a marcat un gol pentru clubul nostru. Apreciem devotamentul și atașamentul arătat față de culori și îi dorim succes pe mai departe!”, au transmis reprezentanții echipei bucureștene pe pagina oficială de Facebook.

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni formația Oțelul Galați, marți, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf, într-o partidă din cadrul etapei a 25-a a Superligii.

