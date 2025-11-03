Doliu în fotbalul românesc! A murit fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale! Era preferatul lui Emeric Ienei

Fotbalul românesc este în doliu, după decesul fostului mare atacant al Stelei, Constantin Zamfir. El a murit la vârsta de 74 de ani, după cum a anunțat Liga Profesionistă de Fotbal.

Zamfir a jucat la Steaua din 1975 până în 1980. Născut în județul Giurgiu, la Godeasa, pe 15 mai 1951, Zamfir a reușit un gol pentru echipa națională, pentru care a jucat de 12 ori.

”Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”, l-a caracterizat Emeric Ienei, fostul său antrenor.

Imediat după ce vestea decesului său, LPF a anunțat că în memoria lui vor fi ținute momente de reculegere la toate meciurile din campionat.

„În memoria lui Constantin Zamfir, toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor fi precedate de un moment de reculegere. Liga Profesionistă de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost mesajul transmis de LPF.

