Dorinel Munteanu revine: „Voi fi pe bancă”

La două luni distanță de plecarea de la Oțelul Galați, Dorinel Munteanu este aproape să revină pe banca unei echipe. Antrenorul de 56 de ani vrea să preia o echipă din Superliga sau din străinătate.

Dorinel Munteanu a anunțat că a avut discuții cu mai multe echipe și este convins că va reveni pe bancă în viitorul apropiat.

„Am avut nevoie de această pauză. E clar că pauza prea lungă nu e benefică în cazul antrenorilor. În scurt timp voi fi pe bancă.

Am avut în ultimul timp discuţii, unele au fost ok, dar nu am putut eu să ajut acea echipă. Sper ca în curând să revin pe bancă, indiferent că în Superliga sau în străinătate”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit gsp.ro.

Dorinel Munteanu le-a mai pregătit pe FCSB, CFR Cluj, FC Argeș, Vaslui, ”U” Cluj, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra, Zakho, CSM Reșița și Concordia Chiajna. Cele mai mari performanțe le-a avut la Oțelul Galați, alături de care chiar a câștigat un titlu.

Ads