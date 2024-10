Stirea momentului în fotbalul românesc. Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Oțelul

Oțelul Galați a pierdut meciul cu Unirea Slobozia, scor 0-2 și a părăsit zona locurilor de playoff. Gălățenii au făcut un meci slab și au fost învinși de echipa ce era, până la acest meci, ultima clasată.

La finalul meciului, Dorinel Munteanu a făcut un anunț neașteptat. A spus că cel mai probabil va pleca de la Oțelul, la finalul acestui sezon.

"(n.r. Vă gândiți să plecați?) Mă gândesc, m-am gândit și mai demult. Nu e ușor să te bați cu morile de vânt, adică cu granzii SuperLigii, pentru că lumea uită foarte repede că în trei ani de zile am promovat.

Unul din cazurile care mă deranjează cel mai mult e că singurul meci în care a fost stadionul plin a fost cu Botoșani, când am promovat. Nu mai există interes, nu pot să-mi dau seama de ce.

Voi face tot posibilul și va fi ultimul an (n.r. sezon) pentru mine când voi face tot posibilul să redresez această echipă, să mă lupt cu toate greutățile și să-i fac fericiți pe acești oameni care vin la stadion

Am avut o zi neagră. Am recunoscut, am zis de la început, nu am văzut echipă antrenată de mine să joace atât de slab. În 20 de minute adversarul trebuia să aibă 2-0. Eu sunt responsabil de rezultat, dar tot eu trebuie să salvez situația.

Un rezultat meritat, după aspectul jocului. Problema a fost la noi, trebuie să ne întrebăm de ce am jucat atât de slab, de ce s-au prezentat așa la acest joc, pentru că obiectivul nostru era altul. M-a surprins faptul că am jucat poate cel mai slab joc de când sunt eu la conducere. Trebuie să redresez echipa, dar trebuie să văd și partea plină a paharului. Trebuie să terminăm bine campionatul, dar nu va fi ușor", a declarat Munteanu.

