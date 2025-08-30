A fost adus cu surle și trâmbițe de CFR Cluj, dar pleacă de la echipă fără să debuteze: „L-am invitat să reziliem.”

Drilon Islami (24 de ani), mijlocaș defensiv, jucător al CFR-ului. FOTO: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

CFR Cluj începe curățenia în lot. După înfrângerea cu Hacken, scor 7-2, din preliminariile Conference League, ardelenii sunt ca și eliminați din competițiile europene și, implicit, trebuie să își acopere gaura din buget.

Pentru a nu termina sezonul pe minus, din punct de vedere financiar, CFR s-a apucat deja să renunțe la jucători. Primul fotbalist chemat la negocieri pentru despărțire este kosovarul Drilon Islami, de 25 de ani, în care ardelenii își puneau mari speranțe.

”Avem soluții (n.r. de transfer) pentru Islami, fostul căpitan de la Priștina. Sunt două echipe care îl doresc. Cu Islami am încercat să găsim soluții. L-am invitat să reziliem”, a spus Balaj, la Fanatik.

Drilon Islami a fost adus de CFR Cluj de la FC Priștina, în această vară. Nu a apucat încă să debuteze. În CV le mai are pe FC Ferizaj și Drita.

