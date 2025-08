„Nu putem emite pretenții”. Charalambous, sincer după înfrângerea cu Dinamo: „Ceva nu merge. Dinamo și-a dorit mai mult”

Tehnicianul formaţiei FCSB, Elias Charalmbous, a declarat, sâmbătă seară, că la meciul cu Dinamo s-au făcut multe greşeli, subliniind că nu poţi emite pretenţii dacă marchezi de trei ori, dar primeşti patru goluri.

„Într-un derbi, dacă marchezi de trei ori şi primeşti patru goluri, trebuie să găsim explicaţii de ce primim atât de multe goluri. Am avut multe probleme, mai ales pe partea dreaptă. Nu poţi emite pretenţii dacă primeşti patru goluri într-un derbi. Ceva nu merge, au fost greşeli făcute uşor.

Nu prea mai am ce să spun. Sunt lucruri pe care nu le înţeleg. Încerc să găsesc soluţia la problemă. Am primit goluri uşor, am făcut greşeli mari. Dinamo şi-a dorit mai mult să câştige acest meci”, a declarat Charalmbous la Digisport.

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia campioană, FCSB, în etapa a patra din Superligă, după un meci cu patru penalty-uri transformate.

Dinamo bifează prima victorie în campionat împotriva FCSB, scor 4-3, după cinci ani şi zece înfrângeri consecutive.

Ads