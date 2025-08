„Nu am ce să spun. Nu am fost buni”. Charalambous, după înfrângerea umilitoare a FCSB-ului din Macedonia

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marți seara, după înfrângerea cu 0-1 în deplasare cu KF Shkendija, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, că este bine că formația sa l-a avut în poartă pe Ștefan Târnovanu pentru că, altfel, scorul putea fi mai mare.

”Nu am ce să spun. Nu am fost buni azi (n.r. 22 iulie). După meciul din Andorra (n.r. FCSB a pierdut 1-2 cu Inter Club d'Escaldes) am zis că trebuie să fim mai buni. În campionat am fost mai buni (n.r. victorie 1-0 cu Petrolul), acum iar am făcut un pas înapoi.

Singurul lucru clar este că nu am fost bine. E bine că l-am avut pe Târnovanu în formă bună. Trebuie să ne îmbunătățim. Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Felicitări celor de la Shkendija, au fost mai buni.

Am avut doar câteva momente bune, nu am avut un joc consistent. Trebuie să găsim cheia să fim buni pe parcursul întregului joc. Am avut câteva ocazii. La victorii nu fac sărbătoare și nici acum nu fac o tragedie că am pierdut. A fost un moment prost al lui Tănase (n.r. eliminarea lui Tănase din minutul 79), am jucat fotbal și știu că mai există astfel de momente,” a spus Charalambous, la conferință.

Ads