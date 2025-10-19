Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 23:46
4528 citiri
Elias Charalambous. FOTO: Facebook / FCSB

FCSB a mai pierdut un meci în prima divizie iar rezultatul este cel mai umilitor al sezonului. Campioana a pierdut în fața lui Metaloglobus, echipă ce avea doar trei puncte înainte de acest meci. Mai mult, e prima victorie din Liga 1 din istoria echipei ce a pierdut 9 din cele 13 meciuri jucate anul acesta.

La finalul meciului, Gigi Becali a dezvăluit că, la finalul înfrângerii precedente, cu FC Botoșani, de pe 19 septembrie, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, prin vocea celui de-al doilea, au vrut să demisioneze de la echipă.

Becali a respins imediat ideea, dorind să continue cu antrenorii ce i-au adus două titluri consecutive.

„Să schimbi antrenorul așa, în plină campanie europeană? Stai să vedem, Pintilii mi-a și spus după ultima bătaie pe care am luat-o: ‘Nea Gigi, poate e mai bine așa, să plecăm noi, să vină altcineva’. Du-te, mă, de aici, cum să pleci?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor continua la FCSB și după acest meci. Fanii au strigat „Demisia, demisia” la finalul meciului.

