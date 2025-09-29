„Am fost nedrepți cu el". Elias Charalambous, despre jucătorul „uitat” de la FCSB

FCSB a obținut a doua victorie consecutivă: după 1-0 cu Go Ahead Eagles, acum campioana a câștigat, tot cu 1-0, și cu Oțelul Galați, în campionat. Urmează meciul cu Young Boys Berna, din campionat.

La finalul meciului, antrenorul Elias Charalambous a vorbit despre un jucător care a fost nedreptățit de FCSB, în ultima perioadă: Tavi Popescu.

„Am spus de multe ori că Tavi este un talent foarte mare. Se antrenează bine și sunt convins că în viitorul foarte apropiat va veni și șansa lui. Are calitate, dar avem și un lot mare. E un jucător de calitate și poate că uneori suntem nedrepți cu anumiți jucători. Unul dintre ei este Tavi. Sper ca în curând să-l vedem pe teren.

Când eram jucător, am avut antrenori care nu mă prețuiau și trebuia să stau pe bancă două-trei luni. A fost nevoie să fiu puternic din punct de vedere mental pentru ca, atunci când mi se oferă șansa, să demonstrez că merit să fiu în echipă. Asta face diferența: în fotbal e nevoie să rămâi puternic mental. Uneori, poate antrenorii sunt nedrepți cu jucătorii, dar și jucătorii trebuie să rămână puternici din punct de vedere mental", a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Octavian Popescu a jucat 11 meciuri la FCSB în acest sezon, din totalul de 21 al campioanei. El însă are o medie de doar 35 de minute pe meci. De doar două ori a jucat mai mult de o repriză: în meciul tur cu Drita, 83 de minute, reușind o pasă de gol și în înfrângerea cu Slobozia, când a jucat 56 de minute.

