”Nu avem timp să sărbătorim victoria”. Elias Charalambous avertizează după ce FCSB s-a impus în meciul cu Dinamo

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminică seara, că el şi jucătorii nu au timp să sărbătorească victoria cu 2-0 din derby-ul cu Dinamo pentru că trebuie să pregătească meciul de joi cu Glasgow Rangers din Europa League.

"Nu avem timp să sărbătorim victoria din derby pentru că ştim că peste câteva zile ne aşteaptă meciul cu Rangers. Trebuie să ne recuperăm cât mai bine pentru a fi pregătiţi de întâlnirea de joi. Acum singurul lucru în mintea noastră este acest meci. Nu ne gândim mai departe, o luăm pas cu pas. În meciurile din cupele europene nivelul de dificultate este mai mare, aşa că trebuie să ne pregătim bine, în special când jucăm cu Rangers", a spus tehnicianul.

"Această mare victorie o împărţim cu suporterii noştri care au fost încă o dată alături de jucători. Ştim cât de mult îşi doreau această victorie cu Dinamo şi ne bucurăm că le-o putem oferi. În prima repriză am reuşit să înscriem, însă apoi am avut unele probele pe care le-am rezolvat după pauză şi nu am lăsat adversarul să ajungă prea des la poarta noastră. Acest lucru s-a întâmplat datorită atitudinii, efortului şi concentrării pe care au arătat-o jucătorii mei. Au urmat întocmai tactica pe care am pregătit-o şi au reuşit. Să câştigăm este foarte important pentru noi", a adăugat antrenorul.

Autorul primului gol, Daniel Bîrligea, va fi în cele din urmă convocat la echipa naţională a României dacă va continua să marcheze, este de părere Elias Charalambous.

"Bîrligea a înscris un gol foarte frumos şi sunt foarte bucuros pentru el. Dar nu numai pentru gol, ci pentru modul în care a jucat, a făcut presing şi a atacat spaţiile. El este conştient că dacă va continua să marcheze şi să joace bine atunci va avea ocazia să fie chemat la echipa naţională", a precizat Charalambous.

FCSB a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un derby de tradiţie, desfăşurat în etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Campioana s-a impus prin golurile marcate de Daniel Bîrligea (26) şi Alexandru Musi (90+3) în faţa a 45.469 de spectatori.

FCSB a câştigat al şaptelea său derby consecutiv cu Dinamo, ultimul succes al echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare în acest duel datând din februarie 2020 (2-1).

Dinamo are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru etape ale Superligii.

FCSB e neînvinsă de şase etape în campionat, având în această perioadă patru victorii şi două egaluri.

