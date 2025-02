„Elvir Koljic la FCSB?”. Anunțul făcut de Gigi Becali, după ce a cerut un atacant nou la echipă

Gigi Becali a cerut transferul unui atacant, iar primele zvonuri au spus că Elvir Koljic, de la Universitatea Craiova, ar fi principalul favorit. Bosniacul a intrat în ultimele șase luni de contract cu formația olteană.

Gigi Becali a fost întrebat dacă există un interes pentru Koljic, însă a negat că FCSB și-ar dori să îl transfere pe acesta.

”N-am ce să vorbesc despre atacanți, am vorbit deja. (n.r. Îl vrea FCSB pe Koljic, de la Craiova?) Ce treabă am cu Koljic? Nu am treabă cu el!”, a declarat Becali, potrivit Sport pe Surse.

Koljic a marcat de patru ori pentru Universitatea Craiova, în acest sezon.

Ads