Situație drastică la o echipă din liga 1. Antrenorul nu a mai suportat și a spus care sunt toate problemele echipei

Gloria Buzău a intrat în pauza de iarnă de pe ultimul loc în Liga 1, iar antrenorul Eugen Neagoe trage un semnal de alarmă cu privire la viitorul incert al echipei.

La finalul unui meci amical jucat în Antalya, acesta a ținut un discurs dur la adresa conducerii, mai ales după ce echipa de handbal din Buzău a fost desființată.

El a spus că nu s-au mai încasat salarii din octombrie. Mai mult, Neagoe s-a plâns de lipsa unor terenuri de antrenament.

Discursul lui Eugen Neagoe

„A fost un antrenament util, au jucat câțiva jucători 90 de minute, nu avem mulți în lot, a trebuit să discut cu ei. Îmi doresc, am discutat din noiembrie, am tot făcut liste, dar nu s-a mișcat nimic, așa că mai bine întrebați bașcanii noștri ce vor să facă, pentru că eu, sincer, am obosit, nu știu ce pot să fac, discutăm, facem liste, vorbim de jucători, dar nu se întâmplă nimic.

(n.r. Bașcanii vor să mai păstreze echipa în prima ligă?) Nu știu, întrebați-i pe dânșii. Am auzit (n.r. că s-a desființat echipa de handbal), îmi pare rău. (n.r. Unii spun că a fost ca să salveze fotbalul...) Ne-ar trebui niște salvamari! Că așa nu putem să salvăm. Sincer, avem și probleme financiare, suntem neplătiți.

Ca să fiu corect, să nu spun vreo prostie, suntem plătiți parțial pe octombrie. Parțial! V-am spus parțial, acum pe 15 ianuarie se fac două luni de la acel rest din octombrie. Așteptăm scumpurile și vedem... (n.r. Dar de ce v-ați înhămat la acest proiect?) Sincer...? Acum e târziu, asta e situația, suntem aici.

Nu e asta cea mai mare problemă, că avem întârzieri la salarii, nu s-au plătit, asta e realitatea, problema cea mai mare e că nu avem unde să ne antrenăm. Păcală știți cum a plecat? Nu cu ușa, cu ușa mai târziu. Prima dată a plecat cu acel rucsac... nu era rucsac pe vremea aia. Dar așa suntem și noi, mergem cu un autobuz, de obicei cu 14-le, Centru - Gară, alteori mai și schimbăm, luăm și 16-le, facem schimb.

Mergem câte jumătate de oră, ne întoarcem jumătate de oră. Mergem la țară, pe un teren. Și aici suntem la țară, dar... (n.r. De unde problemele?) Vă spun eu. Am discutat cu dânșii, le-am zis că dacă vrem la Liga 1, ne trebuie bază, ne trebuie teren. Nu avem nimic! Amatorism e puțin spus.

Hai să vă spun sincer, o spun cu durere în suflet: de când am terminat jocul cu Universitatea Craiova, cred că pe 21 decembrie, pe stadionul principal din Buzău, Gloria, nu a intrat nimeni până în ziua de azi să așeze o brazdă, ceva. Vor intra oamenii și o vor face cu o zi înaintea jocului cu Slobozia, vor trasa terenul, cam asta e situația.

(n.r. Sunt cele mai grele condiții pe care le-ați avut?) De departe! Cu nimic nu aș putea compara, cu ce?! Am un contract, nici nu pot să plec... (n.r. Dacă știați de dinainte, mai semnați?) Ce mai contează? Asta e situația, le-am spus oamenilor, sincer chiar am obosit. Nu iau nicio măsură, nu văd nimic, nicio implicare, le-am zis: << Bă, oameni buni, vreți echipă de fotbal la Liga 1? Nu se face fotbal așa >> . Întrebați-i!

Ce importanță are cu cine vorbesc? Importanță are că suporterii din Buzău vin la jocuri, nu reușim să acumulăm puncte și normal că sunt supărați, dar ei trebuie să știe ce se întâmplă. Pot să fie și 4 echipe în Buzău, nu 2, dar să fie echipe de fotbal! V-am zis cum ne antrenăm, ce facem... nu avem nimic, absolut nimic! Probabil antrenorii care au fost înaintea mea nu au vrut să vorbească și conducătorii noștri au spus că merge și așa.

”Tot băgăm gunoiul sub preș și acoperim, să nu se vadă!”

Păi nu mai merge! Trebuie să spunem, dacă tot băgăm gunoiul sub preș și acoperim, să nu se vadă. Trec musafirii și după ce pleacă, dăm preșul la o parte, mai punem sub el, nu mai merge! (n.r. V-ați gândit să renunțați?) Nu, nu, sincer nu! Pentru că sunt niște jucători pe care i-am adus eu, acești băieți sunt eroi, din punctul meu de vedere, ceea ce fac, unde se antrenează și cum am jucat.

Și aduceți-vă aminte jocuri, joci cu CFR nu de la egal la egal, vine Dan Petrescu după meci și zice: << Am avut noroc că am câștigat >> . Cu Dinamo, știți foarte bine, Craiova repriza a doua nu a ajuns la gol până în minutul 90+2, până la al doilea gol, nu a ajuns în careul nostru. Asta e situația. Încă o dată, acești băieți merită tot respectul, cum se antrenează, ce refacere facem... nu vă mai spun ce refacere facem.

Vorbesc cu Șumudică să îmi dea și mie telefonul de unde lua el Anti-Cârcelul. Mi-aș dori să se rezolve ceva, de asta spun lucrurile astea, să înțeleagă toți oamenii, toți cei responsabili, să facă ceva. Le-am zis: << Dacă făceați jumătate de teren în 2-3 ani, mai făceați jumătate în 3 ani, aveam și noi unde să ne antrenăm >> . Dar dacă veniți într-o zi să vedeți cum se derulează o zi de a noastră, o să vă cruciți.

(n.r. Dacă echipa se salvează, e o minune?) Ooo, mai multe minuni, sincer, da! (n.r. Credeți că se poate salva?) Sincer... (n.r. dă din umeri). Este ca și cum am lua campionatul! Vă dau cuvântul meu de onoare. Cu tot respectul, mă uit mult la TV, mă uit la seriale, Atletico Textila, fantastic serial. Acei actori sunt foarte mari, dar dacă noi facem 2-3 episoade, probabil o să aibă probleme cu noi, o să avem audiență foarte mare”, a declarat Eugen Neagoe, în Antalya.

