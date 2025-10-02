Șoc la Farul Constanța: „Ianis Zicu nu este antrenorul principal al echipei”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 21:33
Șoc la Farul Constanța: „Ianis Zicu nu este antrenorul principal al echipei”
Ianis Zicu, antrenor Farul FOTO FRF

Ianis Zicu a devenit antrenorul principal al celor de la Farul Constanța în iulie, după ce Gheorghe Hagi a decis să plece de la echipă. Cu el pe bancă, fosta campioană ocupă locul 8 în campionat, cu 15 puncte în 11 etape.

Totuși, deși Ianis Zicu a fost prezentat ca antrenor principal al echipei, se pare că, în acte, nu el este principal. În urma unor reclamații, Farul a lansat un comunicat public prin care anunță că nu Ianis Zicu este principalul echipei, ci Cristian Sava, care deține licența PRO.

”Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an.

Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi, ultimul dintre aceștia ocupându-se de pregătirea portarilor.

În acest sens, vă rugăm ca, spre informarea corectă a tuturor suporterilor și nu numai, să se țină cont de acest aspect în informațiile transmise pe diversele canale de comunicare”, se arată în comunicatul Farului, potrivit gsp.ro.

Ianis Zicu este înscris la cursurile pentru obținerea licenței PRO.

