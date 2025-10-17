S-a terminat meciul dintre Farul Constanța și FC Argeș. Trupa lui Ianis Zicu se depărtează de playoff

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 22:47
426 citiri
S-a terminat meciul dintre Farul Constanța și FC Argeș. Trupa lui Ianis Zicu se depărtează de playoff
Farul a remizat cu FC Arges FOTO Facebook Superliga

Echipa piteşteană FC Argeş a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă.

Piteştenii şi-au anunţat intenţiile ofensive prin şutul lui Garutti, din minutul 19, când Buzbuchi a respins. După trei minute Caio Martins a trimis puţin peste bara transversală, pentru ca în al treilea minut de prelungire al primei reprize arbitrul Radu Petrescu să dicteze penalti pentru oaspeţi. După verificarea VAR arbitrul a anulat decizia şi la pauză s-a mers cu 0-0. După reluare Radaslavescu a trimis pe lângă poartă, în minutul 58, iar în minutul 83 Ramalho a ratat una din marile ocazii ale meciului, lovitura sa de cap trecând puţin pe lâgă bară.

S-a terminat Farul – FC Argeş 0-0, rezultat care păstrează distanţa de şapte puncte dintre cele două echipe. Piteştenii au 23 de puncte şi sunt pe locul 5, în timp ce Farul e pe locul 9, cu 16 puncte.

FARUL: Buzbuchi – D. Maftei (Radaslavescu 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, B. Nikolov (Seruca 74), Ramalho (G. Iancu 84) – N. Grigoryan (I. Cojocaru 74), Işfan (Vojtus 62), R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea (Borţa 46), M. Tudose, Sadriu, Briceag – R. Sierra, Garutti, Raţă (Seto 74) – Caio Martins (Bettaieb 46), Ricardo Matos (Brobbey Luckassen 87), R. Moldoveanu (Y. Pîrvu 79). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Ţîru 49, Larie 84 / R. Sierra 38

Arbitri: Radu Petrescu - Daniel Ilinca, Traian Neacşu

Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Lucian Rusandu

S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo
S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo
Echipa bucureşteană CS Dinamo a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Poli Iaşi, în etapa a zecea din Liga 2. Dinamo a primit un penalti în prima...
Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”
Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”
Patronul Universității Craiova intervine în conflictul dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi. Cei doi au ajuns la „cuțite” după ce s-a aflat că selecționerul a discutat cu Gigi Becali...
#fotbal intern, #farul constanta, #fc arges , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România e în semifinalele Campionatului European! Victorie uriașă
  2. A impresionat în România - Austria, iar acum a marcat și la echipa de club. Săptămână perfectă pentru „tricolor” VIDEO
  3. S-a terminat meciul dintre Farul Constanța și FC Argeș. Trupa lui Ianis Zicu se depărtează de playoff
  4. S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo
  5. Scandal înaintea meciului din Champions League: fanii echipei din Bundesliga, interziși la Napoli
  6. România, demonstrație de forță la Europene. Calificare fără drept de apel în semifinale
  7. Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”
  8. Pe ce loc a urcat naționala lui Mircea Lucescu după victoria formidabilă cu Austria
  9. Laurențiu Reghecampf, victorie mare contra ”Poliției”, pe stadionul unde, cu o zi înainte, au murit 4 oameni
  10. Victima ”sărutului forțat” revine la națională! Ce s-a întâmplat cu președintele agresor