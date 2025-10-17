S-a terminat meciul dintre Farul Constanța și FC Argeș. Trupa lui Ianis Zicu se depărtează de playoff

Echipa piteşteană FC Argeş a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă.

Piteştenii şi-au anunţat intenţiile ofensive prin şutul lui Garutti, din minutul 19, când Buzbuchi a respins. După trei minute Caio Martins a trimis puţin peste bara transversală, pentru ca în al treilea minut de prelungire al primei reprize arbitrul Radu Petrescu să dicteze penalti pentru oaspeţi. După verificarea VAR arbitrul a anulat decizia şi la pauză s-a mers cu 0-0. După reluare Radaslavescu a trimis pe lângă poartă, în minutul 58, iar în minutul 83 Ramalho a ratat una din marile ocazii ale meciului, lovitura sa de cap trecând puţin pe lâgă bară.

S-a terminat Farul – FC Argeş 0-0, rezultat care păstrează distanţa de şapte puncte dintre cele două echipe. Piteştenii au 23 de puncte şi sunt pe locul 5, în timp ce Farul e pe locul 9, cu 16 puncte.

FARUL: Buzbuchi – D. Maftei (Radaslavescu 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, B. Nikolov (Seruca 74), Ramalho (G. Iancu 84) – N. Grigoryan (I. Cojocaru 74), Işfan (Vojtus 62), R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea (Borţa 46), M. Tudose, Sadriu, Briceag – R. Sierra, Garutti, Raţă (Seto 74) – Caio Martins (Bettaieb 46), Ricardo Matos (Brobbey Luckassen 87), R. Moldoveanu (Y. Pîrvu 79). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Ţîru 49, Larie 84 / R. Sierra 38

Arbitri: Radu Petrescu - Daniel Ilinca, Traian Neacşu

Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Lucian Rusandu

