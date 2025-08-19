Rezultat incredibil în Farul - U Cluj. Ardelenii au avut un eliminat în minutul 10

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 19 August 2025, ora 00:44
Rezultat incredibil în Farul - U Cluj. Ardelenii au avut un eliminat în minutul 10
U Cluj a câștigat cu Farul FOTO Facebook Superliga

Formaţia Universitatea Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanţa, în etapa a şasea a Superligii. Clujenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 10.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Mikanovic, în minutul 4.

Universitatea Cluj a rămas în inferioritate numerică din minutul 10, după ce Iulian Cristea a fost eliminat după un fault asupra lui Işfan din postura de ultim apărător.

Farul Constanţa: Buzbuchi - Furtado Pereira (Fabinho -46), Larie, Ţîru, Ganea - Ramalho (Cojocaru - 46), Dican (Seruca - 62), Radaslavescu - Vînă (Markovic - 73), Işfan, Tănasă (Sima - 83). Antrenor: Ianis Zicu

U Cluj: Chirilă - Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu - Simion, Artean - Bic (Fabry - 60), Nistor, Gheorghiţă (Silva - 60) - Lukic (Trică - 90). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonaşe galbene: Ramalho (20), Seruca (67) / Lukic (29), Simion (80)

Cartonaş roşu: Cristea (10)

Arbitri: Florin Andrei - Vasile Marinescu, Alexandru Vodă - Lucian Rusandu

Camera VAR: Sorin Costreie, Andrei Antonie

Observatori: Augustus Constantin, Viorel Anghelinei

