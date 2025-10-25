S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 23:08
383 citiri
S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
Jucătorii de la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Superligă.

Alexandru Musi a înscris în minutul 5, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Tot Dinamo a lovit bara, în minutul 24, prin Mărginean, pentru ca în minutul 35 Boateng să deschidă scorul cu o lovitură de cap. După numai cinci minute Robert Moldoveanu a egalat pentru piteşteni, cu un şut care a fost deviat în plasă de Stoinov. Repriza secundă nu a mai adus faze importante de poartă şi tabela a rămas neschimbată. FC Argeş - Dinamo s-a terminat 1-1.

Cele două echipe au acelaşi număr de puncte, 24. Dinamo e a patra în ierarhie, iar FC Argeş a cincea.

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Raţă, Rober Sierra, Blagaic (Seto 69) – Caio Martins (Brobbey Luckasen 83), Ricardo Matos (Bettaieb 63), R. Moldoveanu (Y. Pîru 69). ANTRENOR: Bogdan Andone

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ - Gnahore, Mărginean (Kyriakou 67), C. Cîrjan (Cr. Mihai 77) – D. Armostrong (Milanov67), Perica (Alberto Soro 85), Al. Musi (Al. Pop 77). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Caio Martins 10, Ricardo Matos 54, Oancea 79 / Mărginean 18

Arbitri: Florin Andrei - Laszlo-Imre Bucsi, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Ionuţ Coza - Cosmin Vatamanu

Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
Superliga: Csikszereda – Petrolul Ploieşti 1-1 Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Superligă....
6 din 6! Campioana României e ”ciuca bătăilor” în Liga Campionilor
6 din 6! Campioana României e ”ciuca bătăilor” în Liga Campionilor
CS Dinamo București a fost învinsă de echipa poloneză Industria Kielce, cu scorul de 28-24 (14-12), joi seara, în Sala Dinamo, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana...
#fotbal intern, #fc arges, #Dinamo , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
  2. Poliția din Spania a rezolvat "afacerea menajera", avându-l ca victimă pe Iker Casillas
  3. ”Și cei arestați au voie să vorbească!” Reacție dură a unui antrenor din Superliga
  4. Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
  5. Mutu, reacție explozivă la adresa lui Zenga: „Taci, mă! Ai vorbit cu rasism și superioritate”
  6. Cutremurător. Cum s-a comportat șahistul de 29 de ani în penultima noapte a vieții: ”Trebuie să te duci la culcare, omule!” VIDEO
  7. Mutu "a executat" fotbalistul pe care l-a prins că joacă la pariuri. Fosta iubită "l-a trădat"
  8. Lecția predată de Cristi Chivu înainte de marele meci cu Napoli: "Altfel nu câștigi trofee"
  9. Chivu a cerut, Inter s-a conformat! 60 de milioane de euro pentru "bijuteria" crescută de Real Madrid
  10. Computerul a stabilit ce șanse de calificare mai are FCSB după meciul cu Bologna