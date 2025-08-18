Nou-promovata care face spectacol în Liga 1. Surpriza campionatului luptă pentru un loc în play-off

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 18 August 2025, ora 21:28
81 citiri
FC Argeș a revenit anul acesta in Superlia. FOTO Facebook FC Arges

Formaţia FC Argeş a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Oţelul Galaţi, în etapa a şasea a Superligii.

Golurile au fost marcate de Matos (62-penalti) şi Sierra (65). FC Argeș este pe locul 8 în campionat, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, ocupanta ultimului loc de playoff. Otelul e pe locul 11, cu șase puncte.

FC Argeş: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rădescu (Orozco - 89), Sierra, Blagaic (Raţă - 71) - Caio (Pîrvu - 88), Matos (Moldoveanu - 75), Bettaieb. Antrenor: Bogdan Andone

Oţelul: Dur-Bozoancă (Popescu - 53)- Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu (Andrezinho - 63) - Lameira, J. Paulo, Ciobanu (Rus - 87)- Patrick, Paulinho, Bană (Neicu - 86). Antrenor: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Briceag (79) / Kazu (34), Zhelev (79)

Arbitri: Horia Mladinovici - Cosmin Vătămanu, Mihăiţă Necula - Cristian Moldoveanu

Camera VAR: Iulian Dima, Cristina Mariana Trandafir

Observatori: Cristina Babadac, Imilian Şerbănică

#fotbal intern, #fc arges, #otelul galati , #stiri fotbal
