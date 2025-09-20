Surpriza campionatului: au câștigat cu U Cluj și visează la playoff, în primul an de la promovare

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 21:14
137 citiri
Surpriza campionatului: au câștigat cu U Cluj și visează la playoff, în primul an de la promovare
FC Argeș a câștigat cu U Cluj FOTO Facebook Superliga

Forrmaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Golul a fost marcat de Bettaieb ’66.

În minutul 45+1, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid.

De la oaspeţi, în minutul 58 a fost eliminat Bic. Şi gazdele au avut un jucător eliminat, pe Oancea, în minutul 82.

FC Argeş: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (Borta ’57) – Rădescu (Raţă ’73), Sierra, Blagaic (Seto ’85) – Caio (Pîrvu ’73), Moldoveanu, Bettaieb (Orozco ’85). Antrenor: Bogdan Andone.

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi (Cristea ’70), Chipciu – El Sawy (Orban ’79), Simion (Codrea ’70), Bic – Nistor – Postolachi (Macalou ’70), Lukic (Fabry ’79). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

Cartonaşe galbene: Briceag ’36, Oancea ’42, ’82, Oancea ’82, Bota ’85, Lazar ‘90+7 / Bic ’52, ‘58

Cartonaşe roşii: Oancea ’82 / Bic ‘58

Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu

Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi

FRF a luat decizia, înainte de meciurile celor de la Universitatea Craiova și U Cluj, din următoarea etapă
FRF a luat decizia, înainte de meciurile celor de la Universitatea Craiova și U Cluj, din următoarea etapă
Arbitrii Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii. Brigăzile de la cele două meciuri: FC Argeş –...
Surpriză uriașă în Liga 1: Craiova a pierdut primul meci din acest sezon
Surpriză uriașă în Liga 1: Craiova a pierdut primul meci din acest sezon
Formația Oțelul Galați a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii. Golul a fost marcat de...
#fotbal intern, #fc arges, #u cluj , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a stricat ziua! Ce a patit Florinel Coman, fix dupa vizita-surpriza a Ioanei Timofeciuc
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Dan Petrescu, in negocieri pentru a-i lua locul "celui mai slab antrenor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Supercupa României: echipa care a câștigat pentru a cincea oară trofeul
  2. Surpriză uriașă în Liga 1: Craiova a pierdut primul meci din acest sezon
  3. Surpriza campionatului: au câștigat cu U Cluj și visează la playoff, în primul an de la promovare
  4. România face spectacol la Campionatul Balcanic de Mountain Bike. Medalie după medalie
  5. Echipa din Premier League care are cinci victorii după primele cinci meciuri
  6. „M-au sunat să mă întrebe de Louis Munteanu”. Clubul uriaș din vestul Europei care a pus ochii pe vedeta CFR-ului
  7. Formula 1: calificări "nebune" în Azerbaidjan! Liderul clasamentului mondial a distrus mașina
  8. Surpriză! Echipa cu care Dan Petrescu negociază intens. Îl va înlocui pe „cel mai slab antrenor" din istoria clubului
  9. Ce mesaje trimitea Ion Geolgău către mama unui fotbalist: "Ar fi frumos să-ți dai colanții jos..."
  10. FRF anunţă o anchetă internă care îl vizează pe Ion Geolgău: fostul mare atacant e acuzat de hărţuire sexuală