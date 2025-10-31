Strângere impresionantă de fonduri la liderul din Liga 1. Suma impresionantă pentru ca 1000 de copii să aibă căldură în această iarnă

„Roş-alb-albaştrii” prezenţi la partida FC Botoşani – Farul Constanţa, meci încheiat cu scoul de 1-1 (0-0), care a contat pentru prima etapă a Grupei D – Cupa României, au demonstrat încă o dată că ştiu să fie necondiţionat alături de semeni, astfel că în urma coletei desfăşurată pe „Municipal” în cadrul campaniei „Să nu-i fie frig” s-a strâns suma de 8.771 lei, informează FC Botoşani.

Prin campania „Să nu-i fie frig”, cei de la Asociaţia Grup Civic Botoşani îşi propun să transforme iarna într-un anotimp al miracolelor pentru 1.000 de copii din satele judeţului Botoşani, să îmbrăce 1.000 de copii din satele judeţului Botoşani, oferindu-le astfel căldură, speranţă şi bucurie, precizează clubul.

Campania „Să nu-i fie frig” nu este doar o strângere de fonduri, ci o invitaţie adresată comunităţii de a dărui puţin din căldura sufletească celor care au cea mai mare nevoie de ea. Iniţiatorii campaniei „Să nu-i fie frig”, doresc să aducă o rază de speranţă şi de căldură în vieţile celor mai puţin norocoşi, reamintindu-le semenilor de importanţa solidarităţii şi a altruismului.

Prin gesturi mici, dar semnificative, botoşănenii pot contribui la îmbunătăţirea vieţii celor care trăiesc la marginea societăţii, oferindu-le nu doar ajutor material, ci şi un sentiment de apartenenţă şi de valoare personală, a menţionat FC Botoşani.

Şi la celelalte partide pe care „roş-alb-albaştrii” le mai au de susţinut în acest an pe „Municipal”, jucătorii vor ieşi pe teren cu un banner în care se va promova această campanie. De asemenea, în tribune, voluntarii Asociaţiei „Grup Civic Botoşani” vor umbla, la fel cum au făcut-o la duelul cu Farul, cu urne mobile pentru ca şi suporterii să poată dona bani şi să aibă astfel şansa de a aduce zâmbete pe chipurile celor cu care viaţa nu a fost foarte darnică.

Campania se va desfăşura între 20 şi 23 decembrie 2025, perioadă în care fiecare contribuţie contează pentru a aduce căldură şi zâmbete acolo unde este cea mai mare nevoie.

